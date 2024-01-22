Еврокомиссар Синкявичюс возглавит список демократического союза "Во имя Литвы" на выборах в Европарламент

"Спасибо за единогласное одобрение списка на выборах в Европарламент. (...) Я думаю, что наша общая миссия состоит в том, чтобы (...) вся Литва представляла интересы каждого человека, в то же обеспечивая, чтобы Европа не сбилась с курса", - сказал В. Синкявичюс, обращаясь к однопартийцам.