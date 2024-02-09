Еврокомиссар Синкявичюс прибудит в Киев, чтобы рассказать как документировать военные преступления против природы

 
ELTA
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Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс находится с визитом в Киеве, где в пятницу представит подготовленные комиссией рекомендации о воздействии войны на окружающую среду.

"Рабочая группа по воздействию войны на окружающую среду завершила подготовку рекомендаций о том, как документировать военные преступления против окружающей среды и как обеспечить, чтобы эти последствия были надлежащим образом задокументированы и переданы трибуналу", - в пятницу в социальной сети X написал В. Синкявичюс.

"России придется заплатить за ущерб, который она нанесла окружающей среде и народу Украины", - указывает еврокомиссар.

Через несколько недель исполнится два года с тех пор, как Украина столкнулась с полномасштабным российским вторжением. С начала войны как Европейский союз (ЕС), так и западные страны оказывали финансовую поддержку Украине, сталкивающейся с агрессией со стороны России.

В марте страна получит первые средства поддержки из запланированного нового пакета помощи ЕС для экономики в размере 50 млрд. евро. Это подтвердила на этой неделе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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