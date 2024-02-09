Еврокомиссар Синкявичюс прибудит в Киев, чтобы рассказать как документировать военные преступления против природы

"Рабочая группа по воздействию войны на окружающую среду завершила подготовку рекомендаций о том, как документировать военные преступления против окружающей среды и как обеспечить, чтобы эти последствия были надлежащим образом задокументированы и переданы трибуналу", - в пятницу в социальной сети X написал В. Синкявичюс.

"России придется заплатить за ущерб, который она нанесла окружающей среде и народу Украины", - указывает еврокомиссар.

Через несколько недель исполнится два года с тех пор, как Украина столкнулась с полномасштабным российским вторжением. С начала войны как Европейский союз (ЕС), так и западные страны оказывали финансовую поддержку Украине, сталкивающейся с агрессией со стороны России.