Еврокомиссар по вопросам обороны: при увеличении расходов на оборону, повышение налогов – неизбежно

„Если говорить о том, что Литва планирует выделять на свою оборону значительно больше средств, то, видимо, это неизбежно. Здесь, наверное, нет волшебных рецептов“, – сказал во вторник еврокомиссар в эфире телекомпании LRT.
„Либо доходы увеличиваются и эти дополнительные доходы направляются на оборону, либо ведется поиск способов экономии части средств на других сферах, даже за счет их сокращения, с направлением этих средств на оборону“, – добавил он.
На этой неделе состоялась встреча лидеров парламентских партий правящего большинства с президентом страны для обсуждения возможного возобновления оборонного соглашения. Как заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас по итогам встречи, в ходе весенней сессии планируется рассмотреть вопрос об изменении существующих налоговых ставок при поиске Сеймом путей увеличения расходов на оборону. Однако, по словам премьер-министра, одновременно может быть рассмотрен и вопрос введения нового налога на сахар.
Премьер-министр и ранее упоминал идею введения налогов „на грехи“ в целях популяризации более здорового и правильного питания.