2025.02.21 09:18

Еврокомиссар по вопросам обороны: при увеличении расходов на оборону, повышение налогов – неизбежно

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Как уверяет еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, не существует волшебного рецепта для достижения уровня расходов на оборону, установленного Государственным советом обороны (ГСО). По его словам, придется либо повышать налоги, либо экономить на других сферах.

„Если говорить о том, что Литва планирует выделять на свою оборону значительно больше средств, то, видимо, это неизбежно. Здесь, наверное, нет волшебных рецептов“, – сказал во вторник еврокомиссар в эфире телекомпании LRT.

„Либо доходы увеличиваются и эти дополнительные доходы направляются на оборону, либо ведется поиск способов экономии части средств на других сферах, даже за счет их сокращения, с направлением этих средств на оборону“, – добавил он.

На этой неделе состоялась встреча лидеров парламентских партий правящего большинства с президентом страны для обсуждения возможного возобновления оборонного соглашения. Как заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас по итогам встречи, в ходе весенней сессии планируется рассмотреть вопрос об изменении существующих налоговых ставок при поиске Сеймом путей увеличения расходов на оборону. Однако, по словам премьер-министра, одновременно может быть рассмотрен и вопрос введения нового налога на сахар.

Премьер-министр и ранее упоминал идею введения налогов „на грехи“ в целях популяризации более здорового и правильного питания.

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