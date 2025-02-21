Еврокомиссар по вопросам обороны: при увеличении расходов на оборону, повышение налогов – неизбежно

„Если говорить о том, что Литва планирует выделять на свою оборону значительно больше средств, то, видимо, это неизбежно. Здесь, наверное, нет волшебных рецептов“, – сказал во вторник еврокомиссар в эфире телекомпании LRT.

„Либо доходы увеличиваются и эти дополнительные доходы направляются на оборону, либо ведется поиск способов экономии части средств на других сферах, даже за счет их сокращения, с направлением этих средств на оборону“, – добавил он.