Евродепутат раскритиковал заявление об убежище для президента Грузии: это пахнет позором

Почему „Грузинская мечта“, которая выполняла определенную домашнюю работу для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, вдруг резко развернулась на 180 градусов? Что Запад может сделать для возвращения страны на европейский путь? На вопросы Delfi ответили доктор политических наук Вахтанг Маисая и европарламентарий Дайнюс Жалимас.
„Хочу поблагодарить литовский народ и правительство за то, что они сделали правильный выбор — санкционировали тех палачей, которые сейчас расправляются с мирными демонстрантами. Этот список может пополниться, и я в качестве эксклюзива могу сказать: те митингующие, которые были незаконно арестованы и находятся в так называемых изоляторах, жестоко избиты. С ними расправляются таким образом, как вагнеровцы расправлялись с украинскими военнопленными. Им переламывают ребра и ноги, чтобы они не смогли снова присоединиться к митингующим. Это дает мне основание сказать, что здесь действуют переодетые вагнеровцы. У меня есть информация, что примерно 200 вагнеровцев были переброшены в Грузию и действовали под прикрытием грузинских силовиков.
Власть Иванишвили — это филиал „Единой России“ в Грузии. Они просто исполняют волю Кремля. Получается, что Кремль уже осуществляет ручное управление. И я хочу обратиться к нашим друзьям в Европарламенте: пожалуйста, примите меры, чтобы остановить государственный террор, который устроило нелегитимное правительство, узурпировавшее власть“, — обозначил положение дел в Грузии Вахтанг Маисая.
Дайнюс Жалимас ответил на обращение собеседника, подчеркнув, что не разделяет позицию старшего советника литовского лидера о предоставлении убежища президенту Грузии — так как, по его мнению, сейчас важно использовать другие пути давления на грузинский парламент:
„Европарламент делает всё, чтобы на последних двух сессиях принимались резолюции по Сакартвело. Политическая позиция очень выражена. Впечатляющее большинство грузинского общества поддерживает вступление в ЕС. И происходящее — это нарушение Конституции Сакартвело, поэтому Европарламент четко сказал, что результаты выборов не признаются, легитимность парламента не признается.
Теперь что касается заявления советника нашего президента. Для меня, как для литовца, это заявление пахнет позором. Что я имею в виду? Это заявление подразумевает, что президент Сакартвело проиграет. Я бы поощрял другие заявления. Поскольку президент Сакартвело заявила очень ясно, и это как раз идет в том числе по линии позиции Европарламента, что она является единственным легитимным представителем грузинского народа в международных отношениях и вообще единственной легитимной институцией власти, то тогда встает вопрос признания. И что хотелось бы от нашего президента, так это не заявление о том, что он предоставит политическое убежище, что, по моему мнению, само собой разумеется, если все-таки это понадобится. А именно, что он признает президента Саломе Зурабишвили как единственную легитимную институцию власти Сакартвело и не признает никого, назначенного парламентом. Это было бы более весомой поддержкой“.
Напомним, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. И впервые они пройдут по новой системе, когда лидера страны будет избирать коллегия выборщиков. Какая развилка истории возможна после 14 декабря? Многое решит положение дел среди госслужащих, силовиков и граждан, готовых поддерживать президента. Не исключено, что в стране может возникнуть ситуация двоевластия, считает Дайнюс Жалимас.
„Перед отставкой стоит очень хорошо подумать. Может, не стоит уходить в отставку? Может, просто заявить, что после 14 декабря мы перейдем на службу к единственному легитимному президенту? Не будем сбрасывать решающую роль массовых протестов. Если они будут продолжаться, если на их сторону перейдут госструктуры, то есть шансы, что Зурабишвили продолжит свою деятельность. В противном случае, если победит легитимное правительство, возможны репрессии, в том числе в отношении Зурабишвили. И тогда можно будет говорить о политическом убежище“, — резюмирует Дайнюс Жалимас.