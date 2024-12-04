"Это пахнет позором. Заявление о политическом убежище для Зурабишвили говорит о том, что борьба проиграна". Европарламентарий Дэйнюс Жалимас о предложении Асты Скайсгерите

Теперь что касается заявления советника нашего президента. Для меня, как для литовца, это заявление пахнет позором. Что я имею в виду? Это заявление подразумевает, что президент Сакартвело проиграет. Я бы поощрял другие заявления. Поскольку президент Сакартвело заявила очень ясно, и это как раз идет в том числе по линии позиции Европарламента, что она является единственным легитимным представителем грузинского народа в международных отношениях и вообще единственной легитимной институцией власти, то тогда встает вопрос признания. И что хотелось бы от нашего президента, так это не заявление о том, что он предоставит политическое убежище, что, по моему мнению, само собой разумеется, если все-таки это понадобится. А именно, что он признает президента Саломе Зурабишвили как единственную легитимную институцию власти Сакартвело и не признает никого, назначенного парламентом. Это было бы более весомой поддержкой“.