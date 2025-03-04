"Это не сюрприз": cоветник президента Литвы о решении Трампа

"Абсолютное большинство видит ситуацию точно так же. Европа заявила, что поддержит Украину, что саккумулирует имеющиеся у нее ресурсы. В конце этой недели будет тот или иной ответ в европейском масштабе. Дальнейшие переговоры – это вопрос дальнейших переговоров", – подчеркнул он.

"Сейчас у нас есть ЕС, который уже не размышляет, а заявляет, в каком направлении он будет двигаться. То, что кажется, будто Европа спит и ничего не делает – не совсем верно. На самом деле ведутся закрытые беседы, дискуссии, есть подсчеты, ведется поиск решений, как можно было бы отреагировать. В данном случае мы уже говорим о конкретных планах, что можно сделать, как можно еще больше усилить Украину, какие меры предпринять, чтобы ослабить Россию хотя бы экономически", – сказал советник президента.