2025.03.04 09:48

"Это не сюрприз": cоветник президента Литвы о решении Трампа

 
ru.DELFI.lt
Marius Česnulevičius
Marius Česnulevičius
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того как США приостановили военную помощь Украине, советник президента Марюс Чеснулявичюс заявил, что такое решение является продолжением политики главы Белого дома Дональда Трампа. Однако он уверяет, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Европейского совета на этой неделе.

"Это не сюрприз. Д. Трамп и ранее заявлял о том, что попытается надавить на обе стороны сесть за стол переговоров. То, что он делает сейчас, является продолжением объявленной им политики. Сигнал принят. На этой неделе будет и Евросовет, будет заседание, на котором этот вопрос, без сомнения, будет обсуждаться“, – сказал М. Чеснулявичюс в эфире Žinių radijas во вторник.

"Первыми, кто отреагирует на эту ситуацию – будет Украина", – добавил он.

Однако советник главы государства уверяет, что Европа готова продолжать поддерживать Украину.

"На европейском уровне и Литва вместе со всеми лидерами имеет общее представление о том, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. Мы видим свободу Украины не только через призму самой Украины, но и через призму нашей собственной безопасности", – заявил М. Чеснулявичюс.

"Абсолютное большинство видит ситуацию точно так же. Европа заявила, что поддержит Украину, что саккумулирует имеющиеся у нее ресурсы. В конце этой недели будет тот или иной ответ в европейском масштабе. Дальнейшие переговоры – это вопрос дальнейших переговоров", – подчеркнул он.

Европа уже некоторое время обсуждает вопрос увеличения помощи Украине

М. Чеснулявичюс уверяет, что после того, как новая администрация Белого дома неоднократно подчеркивала, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности, в закрытых беседах лидеры ЕС уже некоторое время обсуждают необходимость увеличения помощи Украине.

"Сейчас у нас есть ЕС, который уже не размышляет, а заявляет, в каком направлении он будет двигаться. То, что кажется, будто Европа спит и ничего не делает – не совсем верно. На самом деле ведутся закрытые беседы, дискуссии, есть подсчеты, ведется поиск решений, как можно было бы отреагировать. В данном случае мы уже говорим о конкретных планах, что можно сделать, как можно еще больше усилить Украину, какие меры предпринять, чтобы ослабить Россию хотя бы экономически", – сказал советник президента.

"Эти решения уже лежат на столе, они рассматриваются. Возможно, решения ЕС не появятся в начале обсуждений. На данный момент мы говорим о том, что можем положить на стол и что можем предложить той же Америке: и наше видение, и наш подход, и наш вклад", – подчеркнул он.

Во вторник администрация президента США Дональда Трампа подтвердила временную приостановку военной помощи США Украине.

Такое решение было принято после произошедшей несколько дней назад словесной перепалки между Д. Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

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