"Это не сюрприз": cоветник президента Литвы о решении Трампа

"Это не сюрприз. Д. Трамп и ранее заявлял о том, что попытается надавить на обе стороны сесть за стол переговоров. То, что он делает сейчас, является продолжением объявленной им политики. Сигнал принят. На этой неделе будет и Евросовет, будет заседание, на котором этот вопрос, без сомнения, будет обсуждаться“, – сказал М. Чеснулявичюс в эфире Žinių radijas во вторник.
"Первыми, кто отреагирует на эту ситуацию – будет Украина", – добавил он.
Однако советник главы государства уверяет, что Европа готова продолжать поддерживать Украину.
"Абсолютное большинство видит ситуацию точно так же. Европа заявила, что поддержит Украину, что саккумулирует имеющиеся у нее ресурсы. В конце этой недели будет тот или иной ответ в европейском масштабе. Дальнейшие переговоры – это вопрос дальнейших переговоров", – подчеркнул он.
Европа уже некоторое время обсуждает вопрос увеличения помощи Украине
М. Чеснулявичюс уверяет, что после того, как новая администрация Белого дома неоднократно подчеркивала, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности, в закрытых беседах лидеры ЕС уже некоторое время обсуждают необходимость увеличения помощи Украине.
"Сейчас у нас есть ЕС, который уже не размышляет, а заявляет, в каком направлении он будет двигаться. То, что кажется, будто Европа спит и ничего не делает – не совсем верно. На самом деле ведутся закрытые беседы, дискуссии, есть подсчеты, ведется поиск решений, как можно было бы отреагировать. В данном случае мы уже говорим о конкретных планах, что можно сделать, как можно еще больше усилить Украину, какие меры предпринять, чтобы ослабить Россию хотя бы экономически", – сказал советник президента.
"Эти решения уже лежат на столе, они рассматриваются. Возможно, решения ЕС не появятся в начале обсуждений. На данный момент мы говорим о том, что можем положить на стол и что можем предложить той же Америке: и наше видение, и наш подход, и наш вклад", – подчеркнул он.
Во вторник администрация президента США Дональда Трампа подтвердила временную приостановку военной помощи США Украине.
Такое решение было принято после произошедшей несколько дней назад словесной перепалки между Д. Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.