"Это нападение на последний остров свободы в Грузии": грузинский эксперт о скандальном законе "об иногентах"

"Это нападение на последний остров свободы в Грузии. И, с другой стороны, это прямое заявление, что Грузия Иванишвили в Европу вступать не собирается. Его интересы больше связаны с другими направлениями, его экономические, политические интересы, к сожалению, во многом совпадают с российскими. Это серьёзный цинизм, что самая коррумпированная власть, которую мы имели, требует прозрачность от неправительственных организаций. Политики, которые каждый год в финансовых декларациях заявляют, что им мамы и папы подарили по 150 тысяч лари за раз, например. Или бывший премьер заявляет, что перелёт его сына в университет на государственном самолёте был спонсирован его отцом. Это вверх цинизма", — говорил Гиорги Бадридзе.