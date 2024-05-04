"Это молодёжь, которая не отдаст своё будущее". Профессор Тенгиз Пхаладзе о борьбе грузинского общества против "российского закона"

Слабость грузинской оппозиции является важным фактором, который поощрил власть идти на такие меры. При наличие сильной оппозиции они не посмели бы это сделать. Но что они просчитали — это реакцию общества. И это гораздо важнее. Но здесь вопрос не в том, будет ли Грузия европейской или не европейской. Вопрос в том, будет ли Грузия. В российской среде для Грузии нет места. Там не может существовать независимая Грузия", — говорит Тенгиз Пхаладзе.