"Это молодёжь, которая не отдаст своё будущее". Профессор Тенгиз Пхаладзе о борьбе грузинского общества против "российского закона"

Грузия в декабре прошлого года получила статус кандидата в члены Евросоюза. По результатам опросов, подавляющее большинство граждан Грузии стабильно поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО и ЕС, однако законопроект "О прозрачности иностранного влияния" может перечеркнуть эти перспективы. В Госдепартаменте США уже прозвучало заявление, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу".
"Данный законопроект является существенным препятствием для Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции, отражается негативно на отношениях с ЕС, нашими стратегическими партнерами. Все предупреждают власти Грузии, чтобы они воздержались от такого решения, потому что это навредит стране, навредит тому будущему, которое является выбором грузинской нации. Поэтому протесты будут продолжаться. И самое важное, что протесты являются волеизъявлением общества, которое идет снизу вверх. Это именно самоорганизация общества. Это молодежь и студенты, которые не отдадут своё будущее.
Наши партнеры и в открытых и закрытых консультациях стараются изменить решение. И они надеются, что решение будет изменено, хотя, честно говоря, я не думаю так. Какой ответ будет после принятия законопроекта — о конкретных мерах можно только гадать", — комментирует Тенгиз Пхаладзе.
"Сломав Грузию, Россия получает ключи от этого региона"
Ранее спикер Госдумы Вячеслава Володина написал в своем телеграм-канале, что "Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной. Государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введении контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО". А глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил происходящее в Грузии с "Киевским майданом".
"Грузия находится в состоянии гибридной войны, и РФ понимает, что она теряет не только Грузию, но и весь Южный Кавказ. Теряя Южный Кавказ, она теряет много в геополитическом плане. Сломав Грузию, она получает ключи от этого региона. Сегодня РФ максимально активизировала все свои возможности, чтобы Грузию оставить в том геополитическом пространстве, где есть сфера влияния Россия.
Слабость грузинской оппозиции является важным фактором, который поощрил власть идти на такие меры. При наличие сильной оппозиции они не посмели бы это сделать. Но что они просчитали — это реакцию общества. И это гораздо важнее. Но здесь вопрос не в том, будет ли Грузия европейской или не европейской. Вопрос в том, будет ли Грузия. В российской среде для Грузии нет места. Там не может существовать независимая Грузия", — говорит Тенгиз Пхаладзе.
"Это вызывает экзистенциальное отвращение у населения"
Грузинские власти ответили на многодневные протесты своей акией. Так, 29 апреля в Тбилиси на проспекте Руставели прошел митинг, организованный правящей партией "Грузинская мечта" — в поддержку закона об "иностранных агентах".
Перед собравшимися выступили основатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси. Местные СМИ писали, что в акции участвовали около 100 тысяч человек.
"Визуальной манипуляцией власти хотят показать, какая у них поддержка. Сам факт, что властям понадобилась контракция, показывает, что у них серьезные проблемы. Был мобилизован весь административный ресурс. С места работы, организованными группами, людей вели на митинг. Но даже при такой мобилизации, использовании админресурса, они не смогли собрать столько, сколько стояло накануне на проспекте Руставели. И я знаю настрой многих, кто на госслужбе — я знаю, что они просто были вынуждены.
Власти, которые вот так относятся к своим госслужащим, обречены на потерю власти. Потому что такая методика отношения к госслужащим и использование их для своих политических целей — это свойственно тем режимам, против которых мы все экзистенциально боремся: я говорю о советской и постсоветской системе; демократической системе такое несвойственно. Это вызывает экзистенциальное отвращение у населения".