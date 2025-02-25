"Если получит в нос, может, тогда и успокоится": Командарм Литовской армии о Путине

„Он как гангстер. Если получит в нос, может быть, тогда и успокоится. Только Америка, мировая сверхдержава, с ее ядерным арсеналом может диктовать условия“, - заявил командующий армией в программе LRT PLIUS.

„Пока у нас есть два американских батальона – бронетанковый и артиллерийский. Время от времени прилетают и улетают бомбардировщики. У нас есть тренировочный полигон в Казлу-Руде. Проводятся учения с участием наших авианаводчиков и американцев. Сотрудничают флоты. Процессы продолжаются“, - добавил он.