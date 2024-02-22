Еще один кандидат в президенты Литвы получил подписные листы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arūnas Rimkus
Arūnas Rimkus
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
Главная избирательная комиссия (ГИК) выдала подписные листы еще одному претенденту в кандидаты – педагогу Арунасу Римкусу.

Со среды подписи уже собирают Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, Дайнюс Жалимас, Игнас Вегеле, Гедримас Еглинскас, Андрюс Мазуронис, Аурелиюс Верига, Ремигиюс Жемайтайтис, Эдуардас Вайткус и Валдас Туткус.

А. Римкус сможет начать сбор подписей с пятницы.

Претенденты в кандидаты до 28 марта должны собрать не менее 20 тыс. подписей. Сбор подписей возможен как в бумажном, так и в электронном виде на сайте rinkejopuslapis.lt.

И. Шимоните в первый же день собрала необходимое количество подписей для участия в выборах главы государства.

Правда, в отличие от других кандидатов, она это делала исключительно онлайн.

Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст подписные листы после получения от них заявочных документов.

Сделать это они смогут до вечера 8 марта.

Среди таких участников Зенонас Андруленас, Гинтаутас Кнюкшта и Жильвинас Трейгис.

В дальнейшем ГИК проверит эти подписи вместе со сведениями, указанными в заявочных документах кандидатов, и примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах.

Это должно произойти не позднее 11 апреля.

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