2024.10.23 13:10

Еще двоих литовцев лишили гражданства - они воюют на стороне России

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos Respublikos pasas
Lietuvos Respublikos pasas
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Двоих литовцев, воюющих на стороне России против Украины, лишили гражданства.

„От спецслужб поступила информация, что эти лица служат в российских войсках и воюют против Украины. После получения такой информации Департамент миграции подготовил рекомендацию Министерству внутренних дел, на основании которой министр Агне Билотайте подписала указ“, - сообщил Elta представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

По решению А. Билотайте литовского гражданства лишились Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения, и Юозас Самуолис, 1978 года рождения.

Как предусмотрено Законом о гражданстве, лица, находящиеся на службе другой страны без разрешения правительства, могут лишиться гражданства.

В середине сентября литовского гражданства был лишен служащий в российской армии и воюющий в Украине литовец Кястутис Кветкус.

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