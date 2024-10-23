Еще двоих литовцев лишили гражданства - они воюют на стороне России

„От спецслужб поступила информация, что эти лица служат в российских войсках и воюют против Украины. После получения такой информации Департамент миграции подготовил рекомендацию Министерству внутренних дел, на основании которой министр Агне Билотайте подписала указ“, - сообщил Elta представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

По решению А. Билотайте литовского гражданства лишились Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения, и Юозас Самуолис, 1978 года рождения.

Как предусмотрено Законом о гражданстве, лица, находящиеся на службе другой страны без разрешения правительства, могут лишиться гражданства.