Элита: главный вызов для страны - угроза со стороны России и Беларуси

Специалист по российской и белорусской политике Витис Юрконис считает, что такой выбор литовской элиты неудивителен. По мнению политолога, в государстве отсутствует вера в то, что авторитарные страны, представляющие угрозу, изменятся.

Кроме того, участников опроса попросили оценить, какими будут следующие пять лет для Литвы. Большинство – 761 – представителей элиты прогнозируют, что существенного прогресса в стране не будет. 189 респондентов считали, что Литву ждет большой прогресс, а 6 заявили, что страна столкнется с регрессом.

По данным опроса, главным вызовом угрозу со стороны России и Беларуси назвали 257 представителей литовской элиты. На втором месте, по мнению 226 респондентов опроса, находится растущая нестабильность в мире и усиливающееся чувство незащищенности. 209 респондентов важным вызовом также назвали демографическую яму и низкую рождаемость.

„Мне кажется, что соседство России и Беларуси – это объективная реальность. Пока существуют авторитарные режимы, эти страны всегда будут источниками определенной тревоги и угрозы. Результаты этого опроса понятны и не должны вызывать удивления. Единственный вопрос, который остается – как мы можем на это реагировать“, - прокомментировал В. Юрконис порталу delfi.lt.

„Часть общества и политиков потеряли веру в то, что эти страны (Россия и Беларусь) могут измениться“, - сказал он.

Опрос мнения литовской элиты с 27 декабря прошлого года по 27 января текущего года по заказу новостного портала Delfi провел журнал Reitingai.