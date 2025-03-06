Электроотключение стран Балтии от России покажут на марке

Как указывает Почта Литвы, новая почтовая марка, разработанная латвийским художником Марисом Упениексом, будет иметь номинал 2,10 евро и будет выпущена тиражом 15 000 экземпляров.

Ежегодно Почта Литвы выпускает 15-20 почтовых марок. Темы, изображенные на них, утверждаются Комиссией по изданию почтовых марок.

ELTA напоминает, что 9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, до этого на протяжении 65 лет работая в общей электроэнергетической системе с Россией и Беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.