2025.03.06 17:24

Электроотключение стран Балтии от России покажут на марке

 
ELTA
Марка
Марка
ФОТО: LP

В пятницу Почта Литвы выпустит почтовую марку, посвященную энергетической независимости стран Балтии после присоединения этих стран к электросети континентальной Европы.

Как указывает Почта Литвы, новая почтовая марка, разработанная латвийским художником Марисом Упениексом, будет иметь номинал 2,10 евро и будет выпущена тиражом 15 000 экземпляров.

Ежегодно Почта Литвы выпускает 15-20 почтовых марок. Темы, изображенные на них, утверждаются Комиссией по изданию почтовых марок.

ELTA напоминает, что 9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, до этого на протяжении 65 лет работая в общей электроэнергетической системе с Россией и Беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.

Отныне страны Балтии самостоятельно управляют частотой и напряжением своей электросистемы. С 2022 года Литва прекратила закупать электроэнергию у России, а с 2020 года – у Беларуси.

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