Экстренный саммит ЕС по Украине: 26 против одного

"Особый путь" Венгрии или изоляция?

Что же вызвало такое отторжение у венгерского премьер-министра? „В отличие от остальных 26 стран, Венгрия не верит, что путь к миру в Украине лежит через военную поддержку, - пояснил на заключительной пресс-конференции председатель Евросовета Антониу Кошта. - У Венгрии другой стратегический подход к войне в Украине, что мы уважаем. Но Венгрия осталась одна. Она изолирована и не внесет раскол в наши ряды“. В ответ на это Орбан по окончании саммита заявил, что изолирован как раз Евросоюз, а вот у Венгрии прекрасные отношения с США, Китаем и Россией.