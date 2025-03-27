Эксперт: вероятность того, что американские военные живы, невелика

„M88 - эвакуационная машина, она нужна, чтобы во время боя отбуксировать с поля боя неисправную тяжелую технику, поднять что-то из траншеи и т.д. Она разработана на базе танка M60 – использована его платформа. На платформе установлен бронированный кузов <...>, сверху есть небольшое оружие – пулемет, но основное назначение машины - эвакуация. Для этих целей у нее есть небольшой кран и лебедка“, – сказал Антанайтис.

„Мы пока их не нашли – проверяем все возможные сценарии“, – заметила министр.

По ее словам, нет гарантии, что военные находятся в броневике.

„Воду в том месте откачали так, чтобы можно было начать копать“, - сказала в четверг утром министр обороны Довиле Шакалене .

Уже известно, что в минувший вторник на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88. В среду вечером стало известно, что транспортное средство оказалось в водоеме и ушло в ил, ведется поисково-спасательная операция.

Он дал понять, что такая машина, как M88 легко тонет.

„Эта машина весит 63 тонна, это не амфибия, то конечно, по закону Архимеда, она сразу идет на дно, все зависит от грунта и глубины“, – сказал собеседник.

Он рассказал, что есть несколько способов покинуть бронемашину M88.

„Эвакуации там нет, поскольку есть люки сверху и с боков. В принципе, есть три пути: через верх или по обеим сторонам“, – сказал Антанайтис.

Он сказал, что бронемашина M88 достаточно герметична, в нее не должны попадать вещества или воздух.