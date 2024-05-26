Экс-президент Валдас Адамкус поздравил Гитанаса Науседу: я рад такой уверенной победе

"Народ предоставил ему (Г. Науседе) крепкий мандат, который ему обязательно понадобится. Я рад его уверенной победе", - сказал В. Адамкус после прибытия в воскресенье вечером в избирательный штаб баллотирующегося на переизбрание Г. Науседы.

Однако В. Адамкус выразил разочарование пассивной явкой избирателей во втором туре президентских выборов.

"Мы должны очень серьезно озаботиться по поводу зрелости нашего общества", - сказал он журналистам.

В ходе голосования, состоявшегося в воскресенье, активность жителей была ниже, чем в первом туре выборов. Две недели назад на выборы пришло 59,37 проц. жителей, а в это воскресенье – 49,61 проц.