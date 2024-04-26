2024.04.26 11:05

Экс-президент предупреждает в связи с исходом выборов в США

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Совсем скоро в Литве состоятся выборы президента. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что не будет комментировать предвыборную кампанию и вмешиваться в процесс. Она лишь пожелала жителям принять правильное решение. Грибаускайте также прокомментировала ситуацию в Украине.

"Я никак не оцениваю, я не вмешиваюсь в предвыборную кампанию. У нас немало людей, выбор в Литве возможен. Я желаю жителям принять правильное решение", – сказала в пятницу экс-президент,

Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая, на пост президента претендуют 8 кандидатов.

Грибаускайте напомнила, что в Украине третий год идет война, отчасти в этом есть вина Запада.

"То, что Украина воюет уже третий год - показатель того, что все делается с опозданием – не только последний пакет помощи (США), но и в целом наша реакция запоздалая, недостаточная", – сказала Грибаускайте.

"И мы, Запад, виновны в том, что эта война началась, что она идет, что столько разрушений и смертей", – прибавила экс-президент.

Грибаускайте убеждена, что выборы президента США, которые состоятся осенью этого года, станут вызовом для Евросоюза. Она не сомневается в том, что ЕС придется стать более самостоятельным в вопросах безопасности и обороны.

"Чем бы не закончились выборы в США, для Европы они закончатся не очень хорошо. Поскольку, если взглянуть объективно – американское общество раскалывается, они хотят закрыться на своем континенте. TЭто в ближайшие десятилетия будет только усугубляться", – считает Грибаускайте.

"Неважно, какими будут выборы, я не хочу критиковать ни одного из кандидатов, но оба варианта, по-своему, рискованны и неблагоприятны для нас", – заметила она.

Поэтому, по ее словам, Европа будет вынуждена взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

"ЕС должен будет становиться оборонительной организацией, хотим мы этого или нет. И не только Путин поможет нам в этом, но и Америка", – считает Грибаускайте.

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