Экс-президент Литвы: я проголосовала за лучшего

"Государственность, ответственность, трудолюбие, смелость – все эти хорошие качества, которые необходимы Литве", – заявила экс-президент журналистам после голосования в Вильнюсском районе в воскресенье утром.

Тем не менее, Д. Грибаускайте не пожелала раскрыть, кого из восьми кандидатов она выбрала.

"Я голосовала за лучшего, на мой взгляд", — сказала она.

"Всегда выбираешь из того, что есть", – добавила Д. Грибаускайте.

По ее словам, новоизбранного президента ждут геополитические вызовы. Это, отмечает экс-президент, станет важнейшим акцентом нового срока.