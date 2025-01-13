Экс-президент Литвы: в нынешней геополитической ситуации свобода нашей страны может снова подвергнуться испытанию

„Прежде всего, это часть нашей великой и мужественной истории, которую мы не можем забыть. Тем более в нынешние геополитические времена, когда эта свобода может быть в любой момент подвергнута новому испытанию“, - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Сейме в понедельник.
„Свободу придется снова защищать и принимать решения. Сможем ли мы? Но нам придется принять решение, и я думаю, что всегда найдутся люди, которые смогут это сделать“, - добавила она.
В то же время в ответ на территориальные угрозы России в адрес Литвы экс-президент заверяет, что опасаться подобных заявлений не стоит.
„Мы видим агрессивное поведение этой соседки по отношению ко всем ее соседям (...) Эта соседка, к сожалению, не хочет иметь дружелюбную обстановку, она хочет вести войну, она хочет демонстрировать свое соседство силой. Мы это знаем, мы научились жить в такой среде и уже давно не боимся этих угроз“, - заявила Д. Грибаускайте.