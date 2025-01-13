2025.01.13 14:13

Экс-президент Литвы: в нынешней геополитической ситуации свобода нашей страны может снова подвергнуться испытанию

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: Bendrovės archyvas

По случаю 13 Января, Дня защитников свободы, экс-президент Даля Грибаускайте призывает людей не забывать тех, кто боролся за независимость Литвы, поскольку, по ее словам, свобода может снова подвергнуться испытанию. Однако она считает, что в государстве всегда найдутся люди, которые в подобных ситуациях примут решительные решения.

„Прежде всего, это часть нашей великой и мужественной истории, которую мы не можем забыть. Тем более в нынешние геополитические времена, когда эта свобода может быть в любой момент подвергнута новому испытанию“, - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Сейме в понедельник.

„Свободу придется снова защищать и принимать решения. Сможем ли мы? Но нам придется принять решение, и я думаю, что всегда найдутся люди, которые смогут это сделать“, - добавила она.

В то же время в ответ на территориальные угрозы России в адрес Литвы экс-президент заверяет, что опасаться подобных заявлений не стоит.

„Мы видим агрессивное поведение этой соседки по отношению ко всем ее соседям (...) Эта соседка, к сожалению, не хочет иметь дружелюбную обстановку, она хочет вести войну, она хочет демонстрировать свое соседство силой. Мы это знаем, мы научились жить в такой среде и уже давно не боимся этих угроз“, - заявила Д. Грибаускайте.

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