2024.10.09 16:34

Экс-президент Литвы поделился своими ожиданиями от нового парламента: нужны реформы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Валдас Адамкус, проголосовавший на досрочных выборах в Сейм в среду, надеется, что новый парламент проведет необходимые реформы в сфере образования и здравоохранения.

„Хотелось бы, чтобы он (Сейм – ELTA) решился и провел ряд реформ в устройстве Литвы. Нужны реформы в образовании и медицине“, – заявил журналистам в среду на площади Лукишкю В. Адамкус.

Он также обратил внимание на социально уязвимых граждан.

„Люди, которые из-за нашей системы не могут утвердиться в экономической жизни Литвы – здесь нужны исправления, решения. И я желаю и верю, что Сейм проявит инициативу и сделает это“, – подчеркнул он.

Экс-президент подчеркнул, что свободные, демократические выборы в Сейм Литвы – особенный день для каждого гражданина страны.

„Я действительно рад, что сегодня Литва смогла еще раз напомнить свободному миру, что мы – свободное, демократическое, парламентское государство, мы заботимся не только о своих делах, но и о делах всего мира. Это действительно особенный день для меня как человека и гражданина Литвы“, – сказал он.

Однако В. Адамкус подчеркнул, что следует стремиться к большей политической культуре.

„Мы добились прогресса, но нам еще есть куда совершенствоваться, стать более культурными в политике“, – заявил журналистам В. Адамкус.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.

Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.

Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии