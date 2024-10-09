Экс-президент Литвы поделился своими ожиданиями от нового парламента: нужны реформы

„Хотелось бы, чтобы он (Сейм – ELTA) решился и провел ряд реформ в устройстве Литвы. Нужны реформы в образовании и медицине“, – заявил журналистам в среду на площади Лукишкю В. Адамкус.

Он также обратил внимание на социально уязвимых граждан.

„Люди, которые из-за нашей системы не могут утвердиться в экономической жизни Литвы – здесь нужны исправления, решения. И я желаю и верю, что Сейм проявит инициативу и сделает это“, – подчеркнул он.

Экс-президент подчеркнул, что свободные, демократические выборы в Сейм Литвы – особенный день для каждого гражданина страны.