Экс-президент Литвы поделился своими ожиданиями от нового парламента: нужны реформы

„Хотелось бы, чтобы он (Сейм – ELTA) решился и провел ряд реформ в устройстве Литвы. Нужны реформы в образовании и медицине“, – заявил журналистам в среду на площади Лукишкю В. Адамкус.
Он также обратил внимание на социально уязвимых граждан.
„Люди, которые из-за нашей системы не могут утвердиться в экономической жизни Литвы – здесь нужны исправления, решения. И я желаю и верю, что Сейм проявит инициативу и сделает это“, – подчеркнул он.
Экс-президент подчеркнул, что свободные, демократические выборы в Сейм Литвы – особенный день для каждого гражданина страны.
„Я действительно рад, что сегодня Литва смогла еще раз напомнить свободному миру, что мы – свободное, демократическое, парламентское государство, мы заботимся не только о своих делах, но и о делах всего мира. Это действительно особенный день для меня как человека и гражданина Литвы“, – сказал он.
Однако В. Адамкус подчеркнул, что следует стремиться к большей политической культуре.
„Мы добились прогресса, но нам еще есть куда совершенствоваться, стать более культурными в политике“, – заявил журналистам В. Адамкус.
ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 час. до 20.00 час. избиратели смогут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных избирательных участках.
Избиратели могут проголосовать с утра вторника до вечера четверга в любом месте досрочного голосования, независимо от регистрации по месту жительства.
Основной день выборов в Сейм – 13 октября, воскресенье. Двери избирательных участков также откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20.00 часов.