Экс-премьер Литвы: если у правящих есть большинство, им не нужно одобрение налоговой реформы оппозицией

"Если сегодня они констатируют, что у них есть большинство, то одобрение оппозиции не нужно. Формально их 73 или 74 человека. (...) Естественно, если давать обязательства, предполагая, что обе эти партии (Партия свободы и Движения) являются либеральными партиями, то философия либерализма по существу выступает против введения новых налогов и их повышения. Как тогда ты вносишь в программу вещи, где политическая философия партнеров по коалиции совершенно разная", - в пятницу сказал С. Сквернялис.
"Но, возможно, руководство Союза Отечества найдет какие-то рычаги воздействия и сможет заломить руки малым партнерам по коалиции, и решения будут приняты", - размышлял он.
Однако политик признал, что отказ от принятия налоговой реформы приведет к "большим финансовым проблемам", решать которые придется другим правящим.
"Если этого не произойдет, это будет огромная финансовая беда, и ее придется решать следующему Правительству", - сказал экс-премьер.