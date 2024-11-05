2024.11.05 09:37

Экс-министр Навицкене: скандал с Foxpay – это двойные стандарты в действиях президента

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Как заявила экс-министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, ушедшая в отставку после так называемого скандала с Foxpay, президент Гитанас Науседа, говоря об отсутствии у нее политической ответственности, применяет двойные стандарты. Напомнив, как глава государства высказывался о социал-демократах, попавших в поле зрения правоохранительных органов, М. Навицкене дает понять, что Г. Науседа не соблюдает закрепленную в Конституции обязанность быть одинаково справедливым ко всем.

И несмотря на то, что президент несколько раз называл историю с Foxpay „политическим скандалом“, завершающая свой срок в Сейме политик подчеркивает, что самый крупный политический скандал – это „сказка, сочиненная“ президентом и лидером социал-демократов Вилией Блинкявичюте о том, что депутат Европарламента возглавит левоцентристское правительство.

„Что касается критики со стороны президента в мой адрес по поводу недостаточной ответственности: хочу напомнить, что еще в марте этого года во время визита в Йонаву президент очень высокопарно заявил, что приехал к невиновному человеку. Видимо, уточнил: пока человек не осужден, он невиновен. То же самое касается и кандидатуры Гинтаутаса Палуцкаса на пост премьер-министра. Последний был судим.

Я не стигматизирую осужденных лиц, я просто пытаюсь провести черту“, – заявила М. Навицкене в интервью для Elta, подчеркнув, что Конституция требует, чтобы президент был одинаково справедлив ко всем.

„Он не только Науседа, он еще и президент. Поэтому, делая подобные обобщения обо мне или моей семье, когда речь идет о недостаточно взятой на себя ответственности, мне бы очень хотелось, чтобы была понята разница между лицом, как политиком, и институтом. (...) Теперь было участие в политической кампании. Науседа назвал финансовое дело политическим скандалом. Однако политическим скандалом он назвал (историю – ELTA), чтобы дискредитировать лично меня и навредить партии. Хотя на самом деле самый крупный политический скандал, на мой взгляд, случился 30 октября, когда сочиненная Науседой и Блинкявичюте для избирателей сказка о будущем премьер-министре закончилась невыполненными обещаниями и ложью“, – заявила она.

М. Навицкене повторяет, что взяла на себя полную политическую ответственность за привлекший внимание правоохраны полет на частном самолете с задержанными Вильгельмасом Германасом и Евой Тринкунайте.

„Я отказалась от поста министра, потому что моя единственная ошибка как политика, которую я действительно признаю, – это согласие отправиться в совместный отпуск. По моему мнению, я заплатила свою цену не только тем, что ушла с поста министра, но и тем, что решила не продолжать баллотироваться в парламент“, – повторила свою прежнюю позицию консерватор.

Поэтому риторика Офиса президента кажется ей непонятной еще и потому, подчеркивает консерватор, что она никак не связана с расследованием, которое проводят правоохранительные органы.

„По поводу госзакупок в мой адрес не может быть никаких претензий, по поводу иных умозаключений – также. В свою очередь, другие мужчины-социал-демократы получают совершенно другие оценки: невиновен, пока вина не будет доказана в последней инстанции, ничего такого, что осужден – извлек уроки. Ведь я ни подозреваемая, ни судимая, ни осужденная, я никогда не причинила вред своему государству. Все время, пока я ему служила, я служила достойно“, – заключила М. Навицкене.

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