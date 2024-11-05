Экс-министр Навицкене: скандал с Foxpay – это двойные стандарты в действиях президента

„Он не только Науседа, он еще и президент. Поэтому, делая подобные обобщения обо мне или моей семье, когда речь идет о недостаточно взятой на себя ответственности, мне бы очень хотелось, чтобы была понята разница между лицом, как политиком, и институтом. (...) Теперь было участие в политической кампании. Науседа назвал финансовое дело политическим скандалом. Однако политическим скандалом он назвал (историю – ELTA), чтобы дискредитировать лично меня и навредить партии. Хотя на самом деле самый крупный политический скандал, на мой взгляд, случился 30 октября, когда сочиненная Науседой и Блинкявичюте для избирателей сказка о будущем премьер-министре закончилась невыполненными обещаниями и ложью“, – заявила она.