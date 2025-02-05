Экономический рост как главный инструмент оборонной стратегии Литвы

„Чтобы собрать дополнительно 12 млрд евро для дивизии, президент видит ускоренный экономический рост в качестве основного источника этого финансирования. На это потребуется пара лет, поэтому до тех пор главным инструментом президент считает заимствования“, – сказал В. Аугустинавичюс после встречи президента Г. Науседы с министром экономики и инноваций Лукасом Савицкасом и представителями бизнеса.
„Мы должны стремиться к экономическому росту в 3,5-4 проц. Это сократит неравенство и позволит профинансировать создание дивизии“, – сказал он.
В январе этого года Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.