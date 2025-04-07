ЕК не профинансировала "дроновую стену" — Литва ищет альтернативные источники

„Я не вижу большой проблемы в том, что проект не был выбран для финансирования, мы сможем поискать другие источники финансирования для этого проекта. Он ориентирован на региональное сотрудничество и создание региональной системы“, - заявил Р. Любаев журналистам в понедельник.
„Это система, которая позволит осуществлять обмен информацией, обнаружение дронов и их нейтрализацию. Планировалось выбрать определенные участки границы в каждой стране для реализации пилотных проектов. Проект был больше ориентирован на поиск новых технологических решений“, - подчеркнул он, рассказывая об инициативе.
В мае прошлого года бывший министр внутренних дел Агне Билотайте утверждала, что страны региона рассматривают возможность создания „дроновой стены“, которая будет защищать внешние границы стран.
На встрече в прошлом году министры стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии обсудили идею „дроновой стены“ – возможность постоянной защиты с воздуха всей внешней границы с Россией и Беларусью от Норвегии до Польши.
Однако данная инициатива не получила финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).