2025.04.07 12:54

ЕК не профинансировала "дроновую стену" — Литва ищет альтернативные источники

 
Elta
ru.DELFI.lt
Rustamas Liubajevas
Rustamas Liubajevas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Европейская комиссия (ЕК) не выделила финансирование на инициативу „дроновой стены“, по этой причине для этого проекта будут искать другие источники финансирования, говорит глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев.

„Я не вижу большой проблемы в том, что проект не был выбран для финансирования, мы сможем поискать другие источники финансирования для этого проекта. Он ориентирован на региональное сотрудничество и создание региональной системы“, - заявил Р. Любаев журналистам в понедельник.

„Это система, которая позволит осуществлять обмен информацией, обнаружение дронов и их нейтрализацию. Планировалось выбрать определенные участки границы в каждой стране для реализации пилотных проектов. Проект был больше ориентирован на поиск новых технологических решений“, - подчеркнул он, рассказывая об инициативе.

В мае прошлого года бывший министр внутренних дел Агне Билотайте утверждала, что страны региона рассматривают возможность создания „дроновой стены“, которая будет защищать внешние границы стран.

На встрече в прошлом году министры стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии обсудили идею „дроновой стены“ – возможность постоянной защиты с воздуха всей внешней границы с Россией и Беларусью от Норвегии до Польши.

Однако данная инициатива не получила финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии