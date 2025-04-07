ЕК не профинансировала "дроновую стену" — Литва ищет альтернативные источники

„Я не вижу большой проблемы в том, что проект не был выбран для финансирования, мы сможем поискать другие источники финансирования для этого проекта. Он ориентирован на региональное сотрудничество и создание региональной системы“, - заявил Р. Любаев журналистам в понедельник.

„Это система, которая позволит осуществлять обмен информацией, обнаружение дронов и их нейтрализацию. Планировалось выбрать определенные участки границы в каждой стране для реализации пилотных проектов. Проект был больше ориентирован на поиск новых технологических решений“, - подчеркнул он, рассказывая об инициативе.