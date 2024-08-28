2024.08.28 06:58

Движение либералов вышло из соглашения с правящими о совместном участии в дебатах на LRT

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen balsavo EP rinkimuose
Viktorija Čmilytė-Nielsen balsavo EP rinkimuose

После того, как в августе партии из правящей коалиции договорились совместно участвовать в дебатах на LRT, Движение либералов вышло из соглашения и заключило отдельное соглашение с несколькими оппозиционными партиями, сообщил во вторник портал Delfi. Комментируя появившуюся информацию, лидер либералов, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен уверяет, что такое решение было принято потому, что оппозиционные партии не захотели вести совместные дебаты.

По данным портала, об участии в предвыборных дебатах три партии договорились в августе на заседании коалиционного совета.

Как рассказал Delfi представитель Партии свободы Витаутас Миталас, целью соглашения был выход на дебаты вместе с оппозиционными социал-демократами и Союзом демократов „Во имя Литвы“ или Союзом крестьян и зеленых Литвы.

Тем не менее, соглашение провалилось после того, как представители Движения либералов подписали соглашение без Партии свободы, в котором предусматривалось, что либералы будут участвовать в дебатах с социал-демократами, „аграриями“ и демократами.

По словам Миталаса, правящие встречались и в минувший понедельник, тогда, по его словам, было сказано, что соглашение о дебатах действительно, однако вскоре выяснилась истинная ситуация.

„Но в тот же день выяснилось, что Движение либералов уже дало дёру“, – сказал он.

Чмилите-Нильсен: представители Партии свободы своей отличительной чертой сделали истерию

Между тем, в ответ на высказывания представителя Партии свободы, лидер либералов Чмилите-Нильсен выразила сожаление по поводу того, что Партия свободы за четыре года отличилась в

„С удивлением прочла размышление Витаутаса Миталаса о „дебатном предательстве“ Движения либералов. Даже обидно, что либералы, пришедшие в политику с обещаниями партнерства и прав человека, за эти четыре года сделали своей отличительной чертой постоянную истерию“, – во вторник написала спикер Сейма в фейсбуке.

Чмилите-Нильсен также отметила, что соглашение с правящими партиями об участии в дебатах было расторгнуто потому, что оппозиционные партии не выразили желания вести совместные дебаты.

„После того, как выяснилось, что другие оппозиционные партии не намерены заключать такое соглашение, я сообщила коллегам по коалиции, что больше не вижу смысла его придерживаться. Вряд ли людям будет интересно наблюдать за дебатами лидеров трех коалиционных партий друг с другом“, – сказала либерал.

Спикер Сейма отметила, что на данный момент Либеральная партия подтвердила участие в 20 дебатах в различных форматах.

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