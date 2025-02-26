Доверие к премьер-министру Литвы Палуцкасу значительно возросло за два месяца

В ходе опроса, проводившегося с 25 января по 8 февраля, респондентам было предложено указать, каким литовским общественным деятелям они больше всего доверяют. Фамилии были названы самими лицами, участвовавшими в опросе. 9,6 проц. заявили, что доверяют премьер-министру Г. Палуцкасу, тогда как два месяца назад поддержку этому политику выражали 4,9 проц. респондентов.