Доверие к премьер-министру Литвы Палуцкасу значительно возросло за два месяца

В ходе опроса, проводившегося с 25 января по 8 февраля, респондентам было предложено указать, каким литовским общественным деятелям они больше всего доверяют. Фамилии были названы самими лицами, участвовавшими в опросе. 9,6 проц. заявили, что доверяют премьер-министру Г. Палуцкасу, тогда как два месяца назад поддержку этому политику выражали 4,9 проц. респондентов.
Правда, первые места в рейтинговой таблице занимают президент Гитанас Науседа и председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис.
В начале февраля благосклонность лидеру страны выразили 21,4 проц. опрошенных. В ходе опроса, проведенного два месяца назад, этот показатель был практически таким же – 20,4 проц. При этом в феврале 11,2 проц. респондентов указали, что доверяют Р. Жемайтайтису, а в декабре этого политика поддерживали 9,2 проц. опрошенных.
Среди наиболее благоприятно оцениваемых общественных деятелей Литвы – председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ и спикер Сейма Саулюс Сквернялис (в феврале – 9,4 проц., в декабре – 8,9 проц.) и общественный деятель Андрюс Тапинас (в феврале – 4,2 проц., в декабре – 4,5 проц.).
Далее в рейтинговой таблице доверия – экс-президент Даля Грибаускайте (в феврале – 3,9 проц.), экс-премьер Ингрида Шимоните (3,8 проц.), экс-президент Валдас Адамкус (3,6 проц.), работающая в Европарламенте лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте (2,9 проц.) и член Сейма Игнас Вегеле (2,8 проц.).
Также часть участвовавших в исследовании жителей Литвы указали, что доверяют лидеру Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен (2,7 проц.), европарламентарию Аурелиюсу Вериге (2 проц.), лидеру „аграриев“ Рамунасу Карбаускису (1,9 проц.), новому председателю консерваторов Лауринасу Кащюнасу (1,9 проц.), мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису (1,7 проц.).
Кроме того, жители упомянули присоединившуюся к фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ Агне Ширинскене, европарламентария Пятраса Гражулиса, председателя Верховного Совета – Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса, министра обороны Довиле Шакалене, министра иностранных дел Кястутиса Будриса, министра социальной защиты и труда Ингу Ругинене, министра экономики и инноваций Лукаса Савицкаса. Рейтинг благосклонности этих политиков колебался в пределах 0,6-1,3 проц.
Всего в конце января – начале февраля этого года респонденты упомянули 108 общественных деятелей (два месяца назад – 98), которым они больше всего доверяют. Более четверти – 28 проц. – опрошенных указали, что нет таких общественных деятелей, которым они доверяют, либо не ответили на вопрос.
25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.