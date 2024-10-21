Досрочные выборы мэра Йонавы обойдутся примерно в 500 000 евро

Как сообщалось ранее, досрочные выборы мэра Йонавы организуются после того, как бывший глава муниципалитета Миндаугас Синкявичюс получил неблагоприятное решение суда. Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному за злоупотребления, фальсификацию документов или хранение поддельного документа, а также присвоение имущества М. Синкявичюсу. 27 мая Каунасский окружной суд оштрафовал мэра Йонавы на 12,5 тыс. евро и лишил его возможности работать в госучреждениях на три года. Мэр свою вину не признал.