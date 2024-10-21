Досрочные выборы мэра Йонавы обойдутся примерно в 500 000 евро

„По предварительным расчетам, организация досрочных выборов мэра Йонавского районного самоуправления может стоить около 500 тыс. евро“, - сказала в комментарии Elta представитель ГИК Индре Раманавичене.
„Большая часть средств, как правило, предусматривается для фонда оплаты труда муниципальных избирательных комиссий и окружных избирательных комиссий, оплаты расходов комиссий на транспорт, связь и канцелярские товары, адаптацию и обслуживание информационной системы ГИК, съемку и трансляцию дискуссий кандидатов, печать бюллетеней и другой избирательной документации“, - отметила она.
ГИК отмечает, что стоимость может измениться, если одновременно с выборами в Йонаве будет организовано голосование за мэра другого муниципалитета. Такая возможность существует, поскольку мэр Йонишкского района Виталиюс Гайлюс был избран в парламент на выборах в Сейм.
„В таком случае, если бы выборы мэра другого муниципалитета прошли 16 марта вместе с выборами в Йонаве, общая стоимость могла бы увеличиться, но стоимость одних выборов уменьшилась бы, поскольку при организации нескольких выборов одновременно некоторые услуги пересекаются“, - сказала И. Раманавичене, отметив, что, пока не будет ясна дата дополнительных выборов, говорить о сметах рано.
ELTA напоминает, что во вторник Сейм принял решение назначить досрочные выборы мэра Йонавского района на 16 марта следующего года.
Избирательный кодекс предусматривает, что досрочные выборы мэра проводятся в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета. Новые выборы должны состояться не позднее, чем в течение шести месяцев.
Как сообщалось ранее, досрочные выборы мэра Йонавы организуются после того, как бывший глава муниципалитета Миндаугас Синкявичюс получил неблагоприятное решение суда. Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному за злоупотребления, фальсификацию документов или хранение поддельного документа, а также присвоение имущества М. Синкявичюсу. 27 мая Каунасский окружной суд оштрафовал мэра Йонавы на 12,5 тыс. евро и лишил его возможности работать в госучреждениях на три года. Мэр свою вину не признал.
После того как суд постановил, что М. Синкявичюс не может работать в государственных учреждениях в течение трех лет, ГИК аннулировала его мандат главы муниципалитета. Кроме того, комиссия исключила политика из списка кандидатов в депутаты Сейма.