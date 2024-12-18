Добровольска – о передаче работ новому министру: парень взял выходной и не появился

Новое правительство уже переняло министерства в свои руки, но не во всех процедура передачи была гармоничной. Во вторник вечером своим опытом поделилась экс-министр юстиции Эвелина Добровольска. По ее словам, после того как новое правительство присягнуло, работники министерства ждали появления Римантаса Моцкуса, чтобы передать ему работу, однако он взял выходной и не появился в министерстве.