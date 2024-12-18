Добровольска – о передаче работ новому министру: парень взял выходной и не появился

„Передача министерства может проходить в нормальном порядке – подписывается акт о передаче министерства, передается портфель, вручают цветы. Знакомят с коллегами, помогают решить проблемы, возникающие во время переходного периода.
Однако иногда все выглядит примитивнее – после присяги парень берет выходной и не появляется в министерстве. И это при ток, что в министерстве все с утра ждут, заказаны цветы, вытерта пыль, персонал ждет данных о том, кто будет трудоустроен, готовятся создать подключения к электронным системам“, – писала она.
Она также заметила, что председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис прежде чем разбрасываться обвинениями, должен информировать министра о том, кто такие служащие из сферы политического доверия.
„Уважаемый Ремигиюс Жемайтайтис перед тем, как обвинять, должен был информировать министра, что для перенятия министерства нужно там хотя бы появиться после присяги (другие министры это сделали).
Насколько я понимаю, новый министр даже не знает, что канцлеры и другие служащие из сферы политического доверия уходят вместе с министром. А то сорока на хвосте принесла, что новый министр в интервью журналистам возмущался, что организована диверсия, часть служащих уходит.
Так и живем. На фото – я в одностороннем порядке подписывают акт о передаче работ и жду министра, который так и не пришел“, – подытожила Добровольска.
Delfi напоминает, что на минувшей неделе адвокат Моцкус был назначен министром юстиции.
Жемайтайтис на этой неделе возмущался тем, как Добровольска передала министерство: „Эвелина Добровольска повела себя самым гадким образом, она не назначила ВРИО канцлера, не познакомила с персоналом <...>.
Тут я не знаю, что за министр была Добровольска, видно, на самом деле годиться только на то, чтобы делать тату, если человек принимает другого министра не может по-человечески передать министерство“.