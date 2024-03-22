До конца года канцелярию Сейма временно возглавит Серветкене

Ее кандидатуру своим решением в пятницу одобрило правление Сейма.
Такие обязанности В. Серветкене приходится брать на себя не впервые. В 2021 году она также временно возглавляла канцелярию Сейма.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен до конца текущего срока полномочий Сейма не планирует выдвигать кандидатуру нового канцлера.
"В настоящее время у меня нет планов предлагать другого канцлера. Я считаю очень важным, чтобы исполняющему обязанности канцлера были созданы возможности обеспечить нормальную работу канцелярии, не отвлекаясь и не торопясь. Для этого есть время до нового срока", - сказала журналистам В. Чмилите-Нильсен.
В четверг парламент тайным голосованием уволил Модестаса Гялбуду с должности канцлера Сейма. Увольнение канцлера поддержали 95 членов Сейма, 13 проголосовали против. После решения Сейма постановление об увольнении М. Гялбуды вступило в силу 22 марта текущего года.
Недоверие канцлеру Сейма выразили 75 депутатов, представляющих не только оппозицию, но и правящих.
Руководителя канцелярии Сейма упрекают за неэффективную организацию работы, парламентарии утверждают, что к ним поступали жалобы на дифференциацию заработной платы офисных сотрудников комитетов.
27 апреля 2021 года парламент назначил канцлером Сейма М. Гялбуду, профессора Университета менеджмента и экономики ISM, эксперта в области международного бизнеса и менеджмента.
Его кандидатуру Сейму предложила спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен.
В статуте Сейма предусмотрено, что канцлером парламента является государственный служащий, ответственный и подотчетный парламенту и его правлению – руководитель канцелярии Сейма.
Канцлер Сейма назначается сроком на 5 лет и освобождается от должности Сеймом в порядке, установленном законом.