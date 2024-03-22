До конца года канцелярию Сейма временно возглавит Серветкене

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRS
После увольнения Модестаса Гялбуды с должности канцлера Сейма его пост до конца этого года временно займет Вайда Серветкене, директор Департамента документов канцелярии Сейма.

Ее кандидатуру своим решением в пятницу одобрило правление Сейма.

Такие обязанности В. Серветкене приходится брать на себя не впервые. В 2021 году она также временно возглавляла канцелярию Сейма.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен до конца текущего срока полномочий Сейма не планирует выдвигать кандидатуру нового канцлера.

"В настоящее время у меня нет планов предлагать другого канцлера. Я считаю очень важным, чтобы исполняющему обязанности канцлера были созданы возможности обеспечить нормальную работу канцелярии, не отвлекаясь и не торопясь. Для этого есть время до нового срока", - сказала журналистам В. Чмилите-Нильсен.

В четверг парламент тайным голосованием уволил Модестаса Гялбуду с должности канцлера Сейма. Увольнение канцлера поддержали 95 членов Сейма, 13 проголосовали против. После решения Сейма постановление об увольнении М. Гялбуды вступило в силу 22 марта текущего года.

Недоверие канцлеру Сейма выразили 75 депутатов, представляющих не только оппозицию, но и правящих.

Руководителя канцелярии Сейма упрекают за неэффективную организацию работы, парламентарии утверждают, что к ним поступали жалобы на дифференциацию заработной платы офисных сотрудников комитетов.

27 апреля 2021 года парламент назначил канцлером Сейма М. Гялбуду, профессора Университета менеджмента и экономики ISM, эксперта в области международного бизнеса и менеджмента.

Его кандидатуру Сейму предложила спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен.

В статуте Сейма предусмотрено, что канцлером парламента является государственный служащий, ответственный и подотчетный парламенту и его правлению – руководитель канцелярии Сейма.

Канцлер Сейма назначается сроком на 5 лет и освобождается от должности Сеймом в порядке, установленном законом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии