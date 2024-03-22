До конца года канцелярию Сейма временно возглавит Серветкене

Ее кандидатуру своим решением в пятницу одобрило правление Сейма.

Такие обязанности В. Серветкене приходится брать на себя не впервые. В 2021 году она также временно возглавляла канцелярию Сейма.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен до конца текущего срока полномочий Сейма не планирует выдвигать кандидатуру нового канцлера.

"В настоящее время у меня нет планов предлагать другого канцлера. Я считаю очень важным, чтобы исполняющему обязанности канцлера были созданы возможности обеспечить нормальную работу канцелярии, не отвлекаясь и не торопясь. Для этого есть время до нового срока", - сказала журналистам В. Чмилите-Нильсен.

В четверг парламент тайным голосованием уволил Модестаса Гялбуду с должности канцлера Сейма. Увольнение канцлера поддержали 95 членов Сейма, 13 проголосовали против. После решения Сейма постановление об увольнении М. Гялбуды вступило в силу 22 марта текущего года.