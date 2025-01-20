Для участия в голосовании на выборах председателя СО-ХДЛ зарегистрировалось 12 000 сторонников партии

Следует отметить, что чуть больше 5 тыс. избирателей стали сторонниками партии в ходе предыдущих открытых голосований, поэтому они смогут проголосовать на выборах нового председателя партии без дополнительной регистрации – так же, как и все остальные члены партии СО-ХДЛ.
„Такое число зарегистрировавшихся и радует, и обязывает. Поэтому мы бы хотели попросить всех сторонников СО-ХДЛ проявить терпение, пока, по утвержденному партией порядку, до 31 января зарегистрировавшиеся сторонники получат ответы по поводу включения их в список избирателей“, – подчеркивает исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Превялис.
Регистрация сторонников партии для участия в открытых выборах председателя проходила 1–19 января.
В качестве кандидатов на пост председателя СО-ХДЛ в выборах участвуют: нынешний заместитель председателя Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, бывшие министры национальной обороны Лауринас Кащюнас и Арвидас Анушаускас, депутат Сейма Жигимантас Павилёнис и председатель Юрбаркского отделения партии Дайварас Рыбаковас.
Выборы председателя CО-ХДЛ пройдут 9 февраля, онлайн-голосование 4-5 февраля. В случае необходимости, второй тур запланирован на 23 февраля.