Для участия в голосовании на выборах председателя СО-ХДЛ зарегистрировалось 12 000 сторонников партии

Следует отметить, что чуть больше 5 тыс. избирателей стали сторонниками партии в ходе предыдущих открытых голосований, поэтому они смогут проголосовать на выборах нового председателя партии без дополнительной регистрации – так же, как и все остальные члены партии СО-ХДЛ.