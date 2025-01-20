2025.01.20 12:44

Для участия в голосовании на выборах председателя СО-ХДЛ зарегистрировалось 12 000 сторонников партии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pirmieji atviri TS-LKD pirmininko rinkimai: kandidatų debatai
Pirmieji atviri TS-LKD pirmininko rinkimai: kandidatų debatai
ФОТО: Delfi

Для участия в голосовании на открытых выборах председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) зарегистрировалось почти 12 тыс. ее беспартийных сторонников.

Следует отметить, что чуть больше 5 тыс. избирателей стали сторонниками партии в ходе предыдущих открытых голосований, поэтому они смогут проголосовать на выборах нового председателя партии без дополнительной регистрации – так же, как и все остальные члены партии СО-ХДЛ.

„Такое число зарегистрировавшихся и радует, и обязывает. Поэтому мы бы хотели попросить всех сторонников СО-ХДЛ проявить терпение, пока, по утвержденному партией порядку, до 31 января зарегистрировавшиеся сторонники получат ответы по поводу включения их в список избирателей“, – подчеркивает исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Превялис.

Регистрация сторонников партии для участия в открытых выборах председателя проходила 1–19 января.

В качестве кандидатов на пост председателя СО-ХДЛ в выборах участвуют: нынешний заместитель председателя Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, бывшие министры национальной обороны Лауринас Кащюнас и Арвидас Анушаускас, депутат Сейма Жигимантас Павилёнис и председатель Юрбаркского отделения партии Дайварас Рыбаковас.

Выборы председателя CО-ХДЛ пройдут 9 февраля, онлайн-голосование 4-5 февраля. В случае необходимости, второй тур запланирован на 23 февраля.

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