Для Литовской армии – новые оптические прицелы

Эти прицелы будут предназначены для использования с имеющимся в арсенале армии огнестрельным оружием калибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Новые оптические прицелы повысят эффективность скорострельного огня литовских солдат, поражая цели днем ​​и ночью, а также повысят выживаемость солдат. Прицелы предназначены для стрельбы и попадания с расстояния 300 м и дальше, указывает ведомство.

Эти закупки осуществляются через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA). Это основная платформа общественных закупок оборонных учреждений Литвы и других стран НАТО.

Стоимость приобретения составляет 34 млн евро.