Для литовских солдат за 22 500 евро приобретут новые комплекты одежды

Как сообщило во вторник Министерство обороны, по контракту с компанией Omniteksas планируется закупить нижнее белье, теплое белье для холодной погоды и нижние футболки с длинными рукавами.
Эта компания также обеспечит солдат страны спортивными костюмами и кепками. Стоимость заключенного ранее контракта составляет 2,8 млн евро.
В этом году также достигнута договоренность с компаниями Bonitana и Tuma о закупке одежды для солдат.
Согласно контракту на 11,3 млн евро, подписанному с Bonitana, будут пошиты костюмы для тактического полевого обмундирования, а у Tuma за 4,9 млн будут закуплены теплые пиджаки.
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