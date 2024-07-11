Директор Департамента госбезопасности: белорусский режим намерен похищать граждан Литвы

„Ситуация нам известна, и она вызывает обеспокоенность. Я ее воспринимаю так, что белорусский режим перешел к похищению литовских граждан без всякого повода“, – заявил Д. Яунишкис в интервью порталу.
В прошлом месяце СМИ сообщили о том, что Минский городской суд признал гражданку Литвы Эляну Раманаускене виновной в шпионаже и приговорил ее к шести годам лишения свободы.
Учитывая подобные действия Минска, глава ДГБ призывает жителей отказаться от поездок в Беларусь во избежание подобных ситуаций.
„Хочу предостеречь наших граждан, у которых еще есть желание ездить в Беларусь за более дешевыми товарами или бензином – этот случай серьезно свидетельствует о том, что белорусский режим намерен похищать литовских граждан. Судя по всему, со стороны властей Литвы тоже будут определенные меры и ответы“, – сказал он.
„(...) Они похищают граждан, фабрикуют доказательства, на их основании осуждают и сажают в тюрьму. Это очень тревожные тенденции. Обращаю внимание общественности – серьезно подумайте, прежде чем ехать в ту сторону, потому что вы можете оказаться на месте той гражданки“, – отметил Д. Яунишкис.
В июне белорусские СМИ сообщили о гражданке Литвы Э. Раманаускене, осужденной в Минске по обвинению в шпионаже. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.
Э. Раманаускене была задержана на территории Беларуси, ее уголовное дело рассматривалось на закрытом заседании. Приговор может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Утверждается, что Э. Раманаускене, работавшая начальником службы маркетинга санатории „Беларусь“ в Друскининкае, была завербована Департаментом госбезопасности Литвы более 10 лет назад.
Якобы обвиняемая неоднократно предоставляла информацию о гостях санатория, среди которых были высокопоставленные белорусские должностные лица.
Ранее, к девяти годам лишения свободы за государственную измену был приговорен бывший главврач санатория „Беларусь“ Андрей Кобель по обвинению в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности Литвы.