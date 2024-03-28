ДГБ: в Литве были случаи выявления лиц с радикальными исламистскими взглядами

Между тем, среди лиц, прибывших из стран Центральной Азии, ДГБ не выявил лиц, планирующих совершить террористические акты. Тем не менее, по оценкам, по мере роста их диаспоры появляются условия для формирования закрытых общин, в которых возможны процессы радикализации, указывают в ДГБ.
"На заседании установлено, что в настоящее время нет данных о планах осуществления терактов в Литве, поэтому уровень угрозы террористического акта остается низким", – сообщает ДГБ.
Сообщается, что на заседании Рабочей группы по решению вопросов борьбы с терроризмом также обсуждались рекомендации и выводы отчета о визите Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН в Литву. Также предусмотрено, что Национальный центр управления кризисами (НЦУК) будет координировать межведомственные усилия по подготовке Национальной интегрированной контртеррористической стратегии, согласно рекомендациям экспертов ООН.
Сообщается, что, по данным Департамента миграции, диаспора выходцев из стран Центральной Азии за последние три года увеличилась более чем в 10 раз – с 2 тыс. до более чем 23 тыс. Среди них около 8 тыс. – выходцы из Узбекистана, около 6 тыс. – из Кыргызстана, около 5,7 тыс. – из Таджикистана. Большинство приезжают по рабочим визам, меньше – по студенческим. Для некоторых из них Литва является промежуточной страной для дальнейшей миграции в Западную Европу.
В состав Рабочей группы по решению вопросов борьбы с терроризмом входят представители Минобороны, МВД, МИДа, Минюста, Минкультуры, Социальной защиты и труда, Минздрава, Департамента полиции, СРФП, СОГ, генштаба ВС Литвы, НЦУК, Центра Минздрава по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.