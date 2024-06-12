ДГБ об обвинениях Минского суда в адрес литовки: это беспочвенные инсинуации

„Одна из главных опор белорусского режима – КГБ – выдвинул абсурдные обвинения в том, что она, проживая в Литве, нанесла вред национальной безопасности Беларуси“, - говорится в комментарии ДГБ.
Как сообщалось ранее, белорусский телеканал ОНТ сообщил, что Элену Раманаускене обвинили в агентурной деятельности и приговорили к шести годам лишения свободы.
Однако, по мнению ДГБ, подобные обвинения в адрес литовки не соответствуют действительности.
„Э. Раманаускене не осуществляла никакой деятельности, которая могла бы каким-либо образом навредить Беларуси, поэтому эти обвинения являются беспочвенными инсинуациями“, - указал ДГБ.
Во вторник белорусский телеканал ОНТ сообщил об осужденной в Минске гражданке Литвы Э. Раманаускене.
По данным канала, Э. Раманаускене обвиняют в агентурной деятельности, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
Как указано в сообщении, Э. Раманаускене была задержана на территории Беларуси, ее уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Утверждается, что Э. Раманаускене, работавшая руководителем маркетинговой службы в друскининкском санатории „Беларусь“, была завербована Департаментом госбезопасности Литвы более 10 лет назад. Якобы обвиняемая неоднократно предоставляла информацию о приехавших на отдых гостях санатория, среди которых были высокопоставленные белорусские чиновники.
Бывший главврач санатория „Беларусь“ Андрей Кобель был приговорен к девяти годам лишения свободы за государственную измену. Его также обвинили в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности Литвы.