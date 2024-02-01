ДГБ Литвы проверил иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения

 
лица, представляющие угрозу национальной безопасности, не выявлены
ELTA
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Valstybės saugumo departamentas
Valstybės saugumo departamentas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Департамент государственной безопасности (ДГБ) после проверки списка иностранцев, получивших литовское гражданство в порядке исключения, не выявил лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

"В соответствии со своей компетенцией ДГБ провел оценку лиц, получивших гражданство в порядке исключения, и представил ответ Министерству внутренних дел. В заключении ДГБ констатировано, что указанные в списке министерства лица, получившие гражданство Литовской Республики в порядке исключения, не представляют угрозы интересам безопасности Литвы", - говорится в комментарии ведомства, отправленном Elta.

В конце ноября прошлого года Министерство внутренних дел поручило ДГБ проверить всех 761 человека, получившего литовское гражданство в порядке исключения. Дальнейшие решения в отношении этих лиц после получения заключения ДГБ будут приниматься Департаментом миграции.

Министерство поручило ДГБ проверить этих лиц после того, как выяснилось, что российская балерина с литовским гражданством Илзе Лиепа открыто выражает свое благосклонность и поддержку Москве.

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