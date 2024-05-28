ДГБ констатировал, что заявления Вайткуса не представляют угрозы безопасности

"Была дана краткая оценка, что заявления не представляют угрозы нашей безопасности", - сообщил Поцюс.

По его мнению, заявления Вайткуса следует рассматривать скорее как предвыборную риторику.

"Все же мы демократическое государство и свобода слова гарантирована всем людям. И здесь это можно рассматривать как предвыборное шоу, мобилизующее определенную аудиторию избирателей", - сказал председатель ПКНБО.

Напоминаем, что на состоявшемся несколько недель назад заседании КНБО принял решение запросить от Департамента государственной безопасности (ДГБ) оценку высказываний Эдуардаса Вайткуса, который попытал счастье на президентских выборах и обвиняется в распространении прокремлевского нарратива.