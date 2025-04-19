Депутаты „Зари Немана“ призывают остановить строительство Национального стадиона

„Рост рисков требует немедленно обсудить инвестиционные проекты большого масштаба, осуществление которых может стать дополнительным финансовым бременем“, – сказано в резолюции.

В документе предлагается обсудить возможность создания рабочей группы, которая оценит обоснованность всех крупных инфраструктурных проектов, расходы и согласованность с безопасностью государства.

Предлагается правительству при сотрудничестве с Госконтролем и другими учреждениями, выполнить оценку проекта. В ходе оценки, по словам инициатора, проанализировали бы финансовую обоснованность проекта, сценарии возможного роста расходов, оценили возможные последствия и риски, связанные с изменением или расторжением договора.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал в октябре 2024 года, что процесс затянулся не из-за ЕК, а из-за разногласий межу политиками, поэтому из-за остановки работ не стоит надеяться на завершение проекта к указанному сроку.

Сейчас проектом управляет Baltcap, однако после получения выводов ЕК появится возможность осуществить принципиальное соглашение и начать передачу акций новому владельцу – компании Hanner.

После пересчета рисков, проект нацстадиона для государства подешевел с 156 до 155,2 млн. евро (с НДС).

Вильнюсский муниципалитет сообщал, что в апреле ждут решения Еврокомиссии по этому проекту, оценивают концессионное соглашение. ЕК решит, законна ли финансовая помощь государства этому проекту.

В конце августа 2024 года госровет столицы одобрил третий проект многофункционального комплекса, который корректировали с учетом замечаний Службы госзакупок.

Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до середины 2022 г. выросла на 40%.