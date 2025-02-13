Депутаты: предложение запретить продажу и употребление табачных изделий молодыми людьми до 21 года проблему не решит

Предлагается решать проблему не запретами, а просвещением
Председатель Комитета Сейма по вопросам здравоохранения, представительница „Зари Немана“ Лина Шуките-Корсаке считает, что проблему курения невозможно решить одними запретами. Она подчеркивает профилактическую работу и просвещение населения о вреде курения.
„Мы понимаем, что 18-летние вступают в брак, они взрослые люди, и мы ничего не выиграем от этого запрета. Я считаю, что мы должны просвещать наших детей и внуков, проводить профилактическую работу с молодежью, объяснять вред, наносимый здоровью, рассказывать о том, сколько случаев рака лица, челюсти и легких у нас из-за курения“, - сказала она.
Парламентарий отмечает, что прошло уже почти 20 лет с тех пор, как 18-летним лицам разрешили покупать сигареты.
„Я думаю, нам нужно иметь реалистичную картину того, что было сделано за 20 лет, уменьшилось ли число курильщиков. Должен быть контроль, должны сотрудничать сотрудники полиции, врачи, специалисты общественного здравоохранения и представители школ“, - утверждает Шуките-Корсаке.
Член оппозиционной фракции Движения либералов в Сейме Андрюс Багдонас также сомневается в политике запретов
„Вызывает удивление стремление продолжать политику запретов в Литве. Складывается впечатление, что политики готовы решать за людей, какую работу им делать, с кем жить и что есть на обед или ужин. Мы все понимаем, какой вред табачные изделия наносят здоровью каждого человека, но даже не пытаемся выбрать более длинный и правильный путь – просвещать общество и молодежь о последствиях вреда, наносимого курением“, - заявил Багдонас.
Политик убежден, что совершеннолетних нельзя ограничивать в свободе выбора – по мнению либерала, каждый должен нести ответственность за свои действия.
„Целью снова является дискриминация молодых людей, как будто они, достигнув совершеннолетия, неспособны самостоятельно принимать решения о том, как им жить. Восемнадцатилетние должны не только обрести обязанности – мы должны обеспечить им и права, и выбор, не допуская дискриминации“, - считает Багдонас.
Призывают к иному пути – полному запрету электронных сигарет
Член Комиссии Сейма по превенции зависимостей, представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Томас Томилинас считает, что отсрочка продажи и потребления табака до 21 года не решает фундаментальной проблемы – по его словам, дети с 13, а то и 10 лет незаконно употребляют электронные сигареты.
„Мне кажется, что это скорее отвлечение внимания от действительно серьезного предложения запретить электронные сигареты. Недавно мы снизили возрастной ценз лечения зависимостей и принимаем на стационарное лечение подростков, которые одной ногой еще в детстве, на это большой спрос. Муниципалитеты, школы и сообщества призывают политиков принять решительные решения – например, последовать примеру Великобритании и полностью запретить электронные сигареты. С 1 июля этого года в распоряжении британских родителей появится мощный инструмент – ограничение предложения. Я думаю, что это не решит всех проблем, нелегальная торговля будет, но это нанесет удар по тем, кто легально живет за счет продажи этих ядов“, - сказал Томилинас.
Парламентарий надеется, что Литва также пойдет по этому пути и запретит электронные сигареты.
Не видит смысла участвовать в рекламной акции
Председатель Комитета Сейма по превенции зависимостей социал-демократ Саулюс Чаплинскас утверждает, что следует поддерживать все инициативы, направленные на улучшение здоровья населения, особенно те, которые связаны с ограничением доступности веществ, вызывающих зависимость. Однако, по словам парламентария, важно, достаточно ли обсуждены и получат ли эти инициативы поддержку, поскольку в противном случае это будет рекламная акция, в которой политик не намерен участвовать.
„Инициативы могут оставаться инициативами, если они недостаточно обсуждаются в обществе и в заинтересованных группах. Одно дело – инициировать проект, а другое – довести его до пленарного заседания. Вопрос в том, будет ли это успешным, а если и будет, но не получит поддержки большинства, то это будет всего лишь рекламная акция. Я не вижу смысла участвовать в рекламной акции. Если вызовем ненужные страсти, желаемого результата не будет“, - заявил Чаплинскас.
Напомним, что в целях защиты здоровья жителей депутат-консерватор парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Сеёнене зарегистрировала поправки к закону, предлагающие запретить продажу и использование табачных изделий, электронных сигарет и заправок к ним лицами моложе 21 года.
Если Сейм одобрит это предложение, то с начала 2029 года продавать, покупать, владеть и потреблять, а также приобретать или иным образом передавать табак и табачные изделия смогут только лица, достигшие 21 года. Предлагается также установить запрет на курение в салонах транспортных средств, если в них находятся лица моложе 21 года.
В настоящее время установленный законом возраст для приобретения и употребления табака, табачных изделий и электронных сигарет в Литве составляет 18 лет.