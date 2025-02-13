Депутаты: предложение запретить продажу и употребление табачных изделий молодыми людьми до 21 года проблему не решит

„Мне кажется, что это скорее отвлечение внимания от действительно серьезного предложения запретить электронные сигареты. Недавно мы снизили возрастной ценз лечения зависимостей и принимаем на стационарное лечение подростков, которые одной ногой еще в детстве, на это большой спрос. Муниципалитеты, школы и сообщества призывают политиков принять решительные решения – например, последовать примеру Великобритании и полностью запретить электронные сигареты. С 1 июля этого года в распоряжении британских родителей появится мощный инструмент – ограничение предложения. Я думаю, что это не решит всех проблем, нелегальная торговля будет, но это нанесет удар по тем, кто легально живет за счет продажи этих ядов“, - сказал Томилинас.