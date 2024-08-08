Депутату Вильнюсского горсовета Тамошюнайте предъявлено обвинение в злоупотреблениях

По имеющимся данным, бывшие и действующие депутаты советов предположительно фальсифицировали настоящие документы, указывая в них недостоверные данные о понесенных расходах, не связанных с деятельностью депутата совета и не подлежащих возмещению.

Э. Тамошюнайте, будучи депутатом Вильнюсского горсовета, предположительно, злоупотребляя своим служебным положением, могла причинить муниципальной администрации города Вильнюса ущерб почти на 6500 евро. Ей предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, сообщила ССР в четверг.