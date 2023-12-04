Депутата Сейма Жемайтайтиса подозревают в коллаборационизме и государственной измене

По мнению Б. Матялиса, этому способствовала риторика Р. Жемайтайтиса в социальных сетях о возможной угрозе Литве и ее народу.

Обвиняемый в антисемитизме Р. Жемайтайтис в "Facebook" заявил, что если агрессор вторгнется в Литву, то он сам передаст противнику координаты домов правящего большинства.

"Я бы первым вывез семью, и первым дал координаты домов, имущества этих поросят из большинства, где их взорвать", - написал Р. Жемайтайтис в социальной сети "Facebook" 1 декабря этого года.

По словам Б. Матялиса, подобные высказывания Р. Жемайтайтиса в публичном пространстве вызывают обеспокоенность по поводу того, что он, возможно, готовится предать и продать государство, которому присягнул служить. По мнению консерватора, в данном случае заявления члена Сейма можно трактовать как призыв обществу расправиться не только с политическими оппонентами, но и со всеми остальными гражданами с иными ценностями.