Депутата Сейма Жемайтайтиса подозревают в коллаборационизме и государственной измене

По мнению Б. Матялиса, этому способствовала риторика Р. Жемайтайтиса в социальных сетях о возможной угрозе Литве и ее народу.
Обвиняемый в антисемитизме Р. Жемайтайтис в "Facebook" заявил, что если агрессор вторгнется в Литву, то он сам передаст противнику координаты домов правящего большинства.
"Я бы первым вывез семью, и первым дал координаты домов, имущества этих поросят из большинства, где их взорвать", - написал Р. Жемайтайтис в социальной сети "Facebook" 1 декабря этого года.
По словам Б. Матялиса, подобные высказывания Р. Жемайтайтиса в публичном пространстве вызывают обеспокоенность по поводу того, что он, возможно, готовится предать и продать государство, которому присягнул служить. По мнению консерватора, в данном случае заявления члена Сейма можно трактовать как призыв обществу расправиться не только с политическими оппонентами, но и со всеми остальными гражданами с иными ценностями.
Б. Матялис также обратился в Комиссию по этике и процедурам Сейма с просьбой оценить публичные высказывания Р. Жемайтайтиса, пропагандирующие ненависть, унижающие престиж Сейма и попирающие присягу члена Сейма.
Р. Жемайтайтису из-за его антисемитских высказываний грозит импичмент – Сейм обратился в Конституционный суд (КТ) с просьбой дать заключение о том, не противоречат ли действия и высказывания парламентария Конституции.