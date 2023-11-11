Депутат Жемайтайтис сообщил о создании новой партии

"Супер ПАРТИЯ ЗАРЯ НЕМАНА основана! Нереальные ощущения", – писал политик.

О создании новой партии Жемайтайтис упоминал и прежде. По его словам, его партия примет участие во всех выборах, которые состоятся в следующем году.

Правда, ранее Минюст отмечал, что не располагает данными о том, что с конца весны в Литве была зарегистрирована какая-то новая политическая сила.