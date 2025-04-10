Депутат "Зари Немана" обвиняется в налоговых махинациях

„В целях получения налоговой выгоды заявитель приобрел шесть объектов жилой недвижимости (дома и квартиры), предназначенных для перепродажи, задекларировал место жительства в трех из них, но фактически в них не проживал, и вскоре продал эти объекты. Установлено, что заявитель фактически не проживал в проданных квартирах и домах, однако стремясь получить налоговую выгоду, в целях уклонения от уплаты ПНС, формально задекларировал место жительства в них“, — говорится в сообщении Государственной налоговой инспекции.

По данным Государственной налоговой инспекции, из шести объектов недвижимости, приобретенных для перепродажи, в трех из них Р. Пухович был прописан.

По данным инспекции, парламентарий, пытаясь избежать уплаты подоходного налога с населения (ПНС) и желая воспользоваться льготами, пытался сделать вид, что продает свое личное имущество, и регистрировал свое место жительства в выставленных на продажу коттеджах в Вильнюсе, хотя фактически в них не проживал.

В 2022 году ГНИ установила, что еще до избрания депутатом Сейма Р. Пухович нанес ущерб государственному бюджету, и обязала его уплатить почти 100 тыс. евро незадекларированных налогов. Такое решение также подтвердил и суд.

„За три года я продал два-три дома, в которых жил. Поменял место жительства согласно декларации. Тогда ГНИ решила сделать из меня практику. (…) Я знал, что никаких законов в этом месте не нарушал. Я отправился с ними в судебный спор. Этот спор я проиграл в первой и последней инстанции. Половину уже заплатил, половину взял по частям, но этот вопрос точно не закрыт“, — прокомментировал Р. Пухович порталу Redakcija.

В свою очередь, Р. Пухович заявил порталу Redakcija, что спор с Государственной налоговой инспекцией по поводу применения и толкования условий предоставления льгот все еще продолжается в высших инстанциях. Он также отметил, что незадекларированные налоги, начисленные ГНИ, он уже вносит в бюджет по частям.

Государственная налоговая инспекция также установила, что в период 2015–2018 гг. доходы Р. Пуховича от сделок купли-продажи недвижимости составили 587 тыс. евро. Его обязали уплатить 97 тыс. евро скрытого ПНС и налога на добавленную стоимость (НДС), а также были назначены штрафы и начислены пени.

„Но вопрос здесь точно не закрыт, потому что мы хотим получить от ГНИ разъяснение, почему так делается — в законе написано одно, на практике применяется другое (...). Никакого уклонения от уплаты налогов здесь нет. Меня не обвиняли в том, что я что-то где-то скрывал, а было сделано так, что ГНИ по своему закону решила подать этот случай как-то по-другому,“, — пояснил парламентарий.

Р. Жемайтайтис уверял, что его коллега по фракции ничего не скрывал

Комментируя агентству Elta данную ситуацию, лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис уверял, что его коллега по фракции ничего не скрывал.