Депутат: в январе корабли НАТО начнут следить за "теневым флотом" России в Балтийском море

„НАТО начинает усиливать инициативу бдительности, я бы назвал ее морской полицией НАТО, которая начинает патрулировать, наблюдать и сдерживать корабли, приближающиеся к зоне риска. Она начнется в январе“, - сообщил журналистам в среду Кащюнас.
„У них будет мандат на мониторинг, наблюдение и отслеживание тех рискованных судов, которые предназначены для теневого флота“, - добавил он.
По мнению консерватора, самой большой проблемой на данный момент является „теневой флот“ России, который экспортирует нефть на неевропейские рынки. По мнению Кащюнаса, именно неисправные суда имеют больше шансов стать причиной инцидента.
„Большая проблема и источник проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это теневой флот, от которого Россия получает прибыль и поддерживает жизнеспособность своей экономики и военную машину. С приходом теневого флота увеличилось количество неисправных кораблей в морях, со всевозможными сценариями происшествий и повышенными рисками“, - пояснил политик.
Парламентарий заверил, что не имеет значения, вызывают ли эти корабли инциденты намеренно, а лишь то, что они являются источником риска, и чтобы его контролировать, важно ударить по российской экономике.
„Это европейские, американские и те санкции, которые не позволят этим теневым кораблям обслуживаться в портах стран ЕС и НАТО и убедить такие рынки, как Индия или Китай, не покупать, потому что это будет иметь издержки“, - отметил Кащюнас.
„Тогда теневой флот разваливается, тогда уменьшаются притоки в российскую экономику, тогда уменьшаются и риски безопасности в Балтийском море, потому что процент теневого флота, который проходит через Балтийское море, огромен“, - сказал он.
Шимоните: санкции – самый эффективный фактор сдерживания России
Бывший премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что наиболее эффективным средством борьбы с российским теневым флотом по-прежнему являются экономические санкции, и особенно санкции, применяемые США. Она также подчеркнула, что усиление патрулирования НАТО в Балтийском море хоть и важно, но не является основным решением проблемы.
„Чем больше этот теневой флот попадает под санкции, чем больше угроза применения вторичных санкций при приеме подпадающих под санкции кораблей, особенно в США, тем, вероятно, больше будет сдерживающий эффект“, - сказала Шимоните.
„Конечно, усиленное патрулирование НАТО важно, оно также послужит сдерживающим фактором, но здесь мы уже боремся с последствиями“, - добавила она.
Напомним, что в декабре перестал работать подводный электрический кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море.