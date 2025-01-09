Депутат: в январе корабли НАТО начнут следить за "теневым флотом" России в Балтийском море

„Большая проблема и источник проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это теневой флот, от которого Россия получает прибыль и поддерживает жизнеспособность своей экономики и военную машину. С приходом теневого флота увеличилось количество неисправных кораблей в морях, со всевозможными сценариями происшествий и повышенными рисками“, - пояснил политик.

По мнению консерватора, самой большой проблемой на данный момент является „теневой флот “ России, который экспортирует нефть на неевропейские рынки. По мнению Кащюнаса, именно неисправные суда имеют больше шансов стать причиной инцидента.

„У них будет мандат на мониторинг, наблюдение и отслеживание тех рискованных судов, которые предназначены для теневого флота“, - добавил он.

„НАТО начинает усиливать инициативу бдительности, я бы назвал ее морской полицией НАТО, которая начинает патрулировать, наблюдать и сдерживать корабли, приближающиеся к зоне риска. Она начнется в январе“, - сообщил журналистам в среду Кащюнас.

Парламентарий заверил, что не имеет значения, вызывают ли эти корабли инциденты намеренно, а лишь то, что они являются источником риска, и чтобы его контролировать, важно ударить по российской экономике.

„Это европейские, американские и те санкции, которые не позволят этим теневым кораблям обслуживаться в портах стран ЕС и НАТО и убедить такие рынки, как Индия или Китай, не покупать, потому что это будет иметь издержки“, - отметил Кащюнас.

„Тогда теневой флот разваливается, тогда уменьшаются притоки в российскую экономику, тогда уменьшаются и риски безопасности в Балтийском море, потому что процент теневого флота, который проходит через Балтийское море, огромен“, - сказал он.