Депутат Сейма предлагает расширить возрастные рамки для молодого человека: в эту категорию войдут лица от 12 лет

„Если нижний предел возраста молодого человека будет снижен с 14 до 12 лет, у молодых людей появится возможность раньше включаться в деятельность молодежных организаций, посещать молодежные центры, расти гражданскими людьми. По наблюдениям организаций, работающих с молодежью, в настоящее время жители в возрасте до 14 лет не могут беспрепятственно посещать молодежные детские центры, хотя потребность велика“, – заявил агентству Elta А. Багдонас.

По его наблюдениям, возрастные рамки молодого человека в Эстонии составляют от 7 до 26 лет, в Люксембурге от 12 до 29 лет, в Латвии от 13 до 25 лет, в Литве – от 14 до 29 лет.