2025.02.19 12:37

Депутат Сейма предлагает расширить возрастные рамки для молодого человека: в эту категорию войдут лица от 12 лет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Представитель парламентской фракции Движения либералов, депутат Андрюс Багдонас предлагает расширить определение понятия „молодежь“. Парламентарий, зарегистрировавший поправки к Закону об основах молодежной политики, предлагает установить возрастные рамки для молодого человека, которым будет считаться лицо от 12 до 29 лет.

„Если нижний предел возраста молодого человека будет снижен с 14 до 12 лет, у молодых людей появится возможность раньше включаться в деятельность молодежных организаций, посещать молодежные центры, расти гражданскими людьми. По наблюдениям организаций, работающих с молодежью, в настоящее время жители в возрасте до 14 лет не могут беспрепятственно посещать молодежные детские центры, хотя потребность велика“, – заявил агентству Elta А. Багдонас.

По его наблюдениям, возрастные рамки молодого человека в Эстонии составляют от 7 до 26 лет, в Люксембурге от 12 до 29 лет, в Латвии от 13 до 25 лет, в Литве – от 14 до 29 лет.

Предлагается ввести законопоправки в действие с 1 января 2026 года. В поддержку законопоправок также выступили члены фракции Движения либералов в Сейме Эдита Руделене, Ричардас Юшка и Симонас Кайрис.

Согласно действующему закону об основах молодежной политики, молодым человеком считается лицо в возрасте от 14 до 29 лет.

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