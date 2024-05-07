Депутат предупреждает: у нас есть прокремлевские кандидаты в президенты

"У нас есть явно прокремлевские, пропутинские кандидаты. Если посмотреть на рейтинги, когда видишь, что несколько процентов жителей поддерживает таких деятелей, понимаешь, что есть с кем работать кремлевским деятелям в Литве и есть возможность вербовки лиц, которые, вероятно, даром будут сотрудничать и предоставлять информацию недружелюбному соседу", – сказал Сквернялис.
По словам депутата, надо принять меры, чтобы в обществе не осталось проявлений кремлевского нарратива.
"Мы видим, что людей, которые с цветами в руках ждали бы въезда российских танков в Литву, немало, и их интересы представляют политики, которые недавно были в парламенте", – сказал он.
Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.