Депутат предлагает лишить профессора Ландсбергиса присвоенного ему статуса главы государства

В пятницу он зарегистрировал предложение об отмене Закона о правовом статусе председателя Верховного Совета Литовской Республики, который, по его мнению, противоречит Конституции.

„Приняв предлагаемый к отмене закон, законодатель не только выразил символическую декларацию об исторических и правовых фактах, указанных в Законе о правовом статусе председателя Верховного Совета Литовской Республики, но и ретроспективно присвоил конституционный статус главы государства соответствующему должностному лицу, которое не имело его при исполнении обязанностей и не могло получить его на ином основании“, - говорится в пояснительной записке к документу.