Депутат предлагает лишить профессора Ландсбергиса присвоенного ему статуса главы государства

В пятницу он зарегистрировал предложение об отмене Закона о правовом статусе председателя Верховного Совета Литовской Республики, который, по его мнению, противоречит Конституции.
По мнению автора проекта, никакие правовые акты не должны иметь в качестве цели создание или изменение исторических фактов прошлого.
„Приняв предлагаемый к отмене закон, законодатель не только выразил символическую декларацию об исторических и правовых фактах, указанных в Законе о правовом статусе председателя Верховного Совета Литовской Республики, но и ретроспективно присвоил конституционный статус главы государства соответствующему должностному лицу, которое не имело его при исполнении обязанностей и не могло получить его на ином основании“, - говорится в пояснительной записке к документу.
По его словам, Конституционный суд (КС) подчеркнул, что „в соответствии с Конституцией законодателю не разрешается устанавливать такое правовое регулирование, которое отрицало бы индивидуальный правовой статус президента Республики, отличный от правового статуса всех других должностных лиц государства, и создавало бы правовые предпосылки для приравнивания любого другого лица к президенту Республики – главе государства“.
„Очевидно, что статус председателя Верховного Совета, работавшего в 1990-1992 годах, не тождественен статусу президента Республики как главы государства, закрепленному в Конституции 1992 года“, - цитируется в пояснительной записке определение Конституционного суда от 19 июня 2002 года.
Напомним, что в июне 2022 года Сейм прошлого созыва предоставил статус главы государства председателю Верховного Совета – Восстановительного Сейма Витаутасу Ландсбергису.
За этот закон проголосовали 74 парламентария, против – 1, воздержались – 4 члена Сейма.