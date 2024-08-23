Депутат обратился в комиссию по десоветизации по поводу Ширвинтского обелиска: есть вопросы к мэру

„Я обратился в Комиссию по десоветизации, но для того, чтобы она рассмотрела заявления физических лиц, надо обратиться в Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ)“, – рассказал Раскявичюс.
„Когда началась война в 2022 г., в публичном поле возник резонанс вокруг этого обелиска, тогда его исключили из культурного наследия, и депутаты совета попытались заняться этим вопросом, однако на этом все и утихло. Видимо, Живиле Пинскувене раздавала штрафы всем, кто пытался с ним что-то сделать. Этот вопрос следует вернуть к обсуждению, поскольку Пинскувене начала войну против ЛГБТ+ людей в Литве, поэтому, возможно, перед началом войны она могла бы убрать советскую символику в своем муниципалитете“, – подчеркнул он.
Как уверяет парламентарий, он в будущем обратит внимание и на названия улиц им. Пятраса Цвирки, Людаса Гиры и написанных кириллицей табличек с названием улиц в Ширвинтос.
„На этой неделе я посетил Ширвинтос и нашел несколько действительно интересных эпизодов. Есть еще и тот советский обелиск, в Ширвинтос есть улицы им. Пятраса Цвирки и Людаса Гиры. На некоторых жилых домах, возможно, это частная собственность, но названия улиц на табличках написаны кириллицей“, – заявил он.
„Пинскувене известна как эффективный мэр, администратор, однако эти вопросы она не улаживает либо не хочет уладить“, – добавил депутат.
Напомним, что на Ширвинтском кладбище установлен памятник советских времен – обелиск. После российского полномасштабного вторжения в Украину 2022 году представители оппозиции Ширвинтского райсовета взялись за вопрос о демонтаже упомянутого обелиска. Однако мэр Пинскувене тогда заявила, что это будет сделано только по распоряжению правительства.