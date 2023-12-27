Депутат Малдейкис: нарушил ли президент закон, публично раскрыв имена претендентов на должность посла Литвы в Польше?

"В интервью президента я услышал, что раскрыты имена, поэтому обратился к ответственным ведомствам с просьбой четко ответить, были ли какие-либо нарушения, поскольку это может навредить карьере тех же дипломатов в будущем. Поэтому я хочу выяснить всю ситуацию, чтобы эти ведомства сказали, была ли раскрыта тайна", – сказал М. Малдейкис.
"Это может навредить не только самим дипломатам, но и интересам Литвы в тех странах, где они сейчас работают, а также интересам Литвы в Польше", – подчеркнул политик.
Парламентарий также задается вопросом, почему президент страны не заинтересован в том, чтобы у стратегически важного посольства в Польше наконец-то появился руководитель.
"Вся эта ситуация, по правде говоря, нездорова, когда у нас в течение стольких месяцев нет посла в таком стратегическом посольстве, как в Польше", – сказал М. Малдейкис.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Г. Науседа сообщил новостному порталу tv3.lt, что в конкурсах на пост главы дипломатического представительства в Польше участвовали Пятрас Запольскас и Кястутис Кудзманас.
Вскоре после этого у подписанта Акта 11 марта Альбинаса Янушки возник вопрос относительно возможного раскрытия служебной тайны президентом.
Офис президента и правящие уже вторую неделю спорят о том, кто виноват в том, что стратегически важное для Литвы посольство в Польше без посла.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что у него нет ответа на вопрос, почему в посольстве Литвы в Польше уже четвертый месяц нет руководителя. По словам главы литовской дипломатии, он представил президенту как минимум две кандидатуры на должность посла, которые были отклонены.