Депутат Джюгялис покинул фракцию консерваторов и приостановил членство в партии

"Прозрачность через мою личность и предложенные инициативы вскрыла много групп интересов, которые пытаются воспользоваться ситуацией (включая находящиеся в парламенте). Поскольку тема продолжает развиваться, появляется все больше интерпретаций, сюжетов для сериалов, эмоций, факты остаются за бортом. Я ухожу, потому что во фракции СО-ХДЛ есть много приличных людей и хороших депутатов.
Я не хочу, чтобы эта история мешала их подготовке к весенней сессии и продуктивной работе. Я не хочу, чтобы без повода склоняли название партии, в идеалы которой я еще верю.
Что касается моих предложений в сфере регулирования азартных игр, то я совершенно спокоен. Одно предложение было представлено после консультаций с Генпрокуратурой и с ее одобрения, второе - отвечает рекомендациям ССР, у парламента уже 10 лет не хватает силы воли для его принятия.
Я спокоен, поскольку остальные связанные с этим вопросы вскоре решит Комиссия по этике и процедурам, ГКСЭ и прокуратура. Это позволит снять напряжение с политики, в основе которой лежат эмоций и личные отношения, и представить факты. Какое-то время я не буду давать интервью и ничего не буду комментировать СМИ – все основное уже комментировал. Если хотите опубликовать это сообщение – пожалуйста, только целиком. Я хочу сконцентрироваться на сотрудничестве с Комиссией по этике и процедурам, ГКСЭ и прокуратурой", – писал в фейсбуке Джюгялис и поблагодарил всех, кто его поддерживает.
Джюгялис перешел в Смешанную фракцию. Ее староста Агне Ширинскене оценила такой поворот следующим образом.
"Добро пожаловать в Смешанную группу, Юстас 🙂 Поскольку вчера на заседании Антикоррупционной комиссии ты сказал, чтобы они сами просмотрели, что сделал консультант за 23 000 евро, поскольку отчет публичный, то я как раз сейчас этим и занимаюсь - считаю все сообщения, пресс-релизы в СМИ за 2023 г. Надо же больше узнать о "своих". Конечно же, я поделюсь результатами подсчетов", – писала она в фейсбуке.
Delfi сообщал, что в 2023 году Джюгялис перевел консультанту Миндаугасу Ардишаускасу 23 000 евро. За час работы консультант получал 100 евро (консультант работал по 10 часов в месяц).